Dutch Green Building Council (DGBC) heeft op de beurs WOCODA de ‘Gids voor een Sociaal Duurzame Leefomgeving’ gelanceerd, een nieuwe leidraad die marktpartijen helpt om sociale waarde te creëren in buurten waar zij ontwikkelen en beheren. De gids biedt een gemeenschappelijke taal, concrete stappen en toepasbare maatregelen om lokale maatschappelijke opgaven beter te herkennen en hier effectief op in te spelen.

Sociale uitdagingen vragen om een bredere blik

Nederlandse steden staan voor grote sociale vraagstukken, zoals eenzaamheid, polarisatie, discriminatie, gezondheid en veiligheid. De huidige aandacht voor de woonopgave overschaduwt vaak deze bredere maatschappelijke uitdagingen. De nieuwe gids ondersteunt ontwikkelaars, beleggers, corporaties en andere partijen om hun rol hierin beter te pakken.

Gestructureerde aanpak voor lokale opgaven

DGBC werkte het afgelopen jaar samen met marktpartijen aan een gemeenschappelijke taal voor sociale duurzaamheid. De gids helpt professionals om lokale opgaven systematisch in kaart te brengen en deze te koppelen aan keuzes in ontwikkeling en beheer. Dit vraagt om maatwerk en locatiebewustzijn — precies waar de gids richting aan geeft.

Ontwikkeld binnen de Alliantie Sociale Duurzaamheid

De gids is tot stand gekomen in samenwerking met de Alliantie Sociale Duurzaamheid, een netwerk van beleggers, ontwikkelaars, corporaties en banken die actief willen bijdragen aan sociale waarde in de gebouwde omgeving. De Alliantie Sociale Duurzaamheid bestaat uit Achmea Real Estate, Altera Vastgoed, Amvest, a.s.r. real estate, BPD, Bouwinvest, CBRE Investment Management, de Alliantie, Dura Vermeer, Rabobank, Heijmans, ING Real Estate Finance, NLV, Vesteda Investment Management en Vorm Holding. Ook wetenschappers, gemeenten en maatschappelijke organisaties leverden waardevolle input.

Brigit Gerritse, algemeen directeur van DGBC, benadrukt: “Binnen de Alliantie Sociale Duurzaamheid hebben we open en waardevolle gesprekken gevoerd over het proces: wanneer doe je het goede, waar gaat het mis en hoe kun je dat ondervangen met elkaar? Ook door deze reflectie en het delen van ervaringen is deze gids tot stand gekomen. De aanpak die we nu beschrijven, geeft heldere handvatten aan de sector en biedt een impactvolle route waarmee marktpartijen echt het verschil kunnen maken in de samenleving.”

Bewoners centraal

Een belangrijke uitkomst van het ontwikkelproces is het belang van een wederkerige relatie met bewoners en lokale gemeenschappen. Marktpartijen erkennen steeds vaker dat maatschappelijke waarde vooral buiten het gebouw wordt gerealiseerd, door samenwerking in de buurt.

Anna Verbrugge, projectmanager Sociale Duurzaamheid bij DGBC: “Samenwerken klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk zien we dat partijen elkaar niet altijd opzoeken. Door structureler samen te werken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten, kunnen we veel meer maatschappelijke waarde realiseren.”