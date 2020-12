Van Oord bestelt groene kabellegger

Van Oord heeft opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe groene kabellegger. Het schip wordt geleverd door VARD in Noorwegen en voorzien van de allernieuwste duurzame technologie. In 2023 moet het volledig operationeel zijn.

Deze investering past binnen de strategie van Van Oord om zijn leidende positie op de groeiende offshore-windmarkt te versterken. Van Oord is een toonaangevende speler in het leggen en begraven van kabels voor offshore windparken. Hiermee bevestigt het bedrijf dat het inzet op steeds verdere versterking van zijn marktpositie door te investeren in de nieuwste duurzame technologie. Van Oord beschikt over een gespecialiseerde afdeling voor de ondersteuning van alle kabelprojecten.

Duurzame technologie

Het nieuwe schip is ontworpen met de nieuwste duurzame technologie om de CO 2 -voetafdruk tijdens de werkzaamheden en stand-by in de haven te verminderen. Het is een hybride schip dat op biobrandstof kan varen, maar daarnaast zijn de motoren ook zodanig ontworpen dat ze in de toekomst geschikt kunnen worden gemaakt voor e-brandstoffen. De kabellegger krijgt een grote accu, een walstroomaansluiting en een geavanceerd energiemanagementsysteem. Deze duurzame opzet zorgt voor een lager energieverbruik en minder uitstoot van CO 2 , NO x en SO x .

“Van Oord wil de CO2-uitstoot verminderen en in 2050 CO2-neutraal zijn, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Deze investering past in ons streven naar een net-zero uitstoot.“- Pieter van Oord, CEO van Van Oord

“Wij waarderen de nauwe en uitstekende samenwerking tussen Van Oord en de projectteams van VARD om dit innovatieve schip binnen het duurzame segment mogelijk te maken. Het is onze ambitie om bij te dragen aan de prestaties van onze klanten, door middel van milieuvriendelijke schepen en technologische oplossingen die gericht zijn op veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie, en we kijken ernaar uit om deze kabellegger samen met Van Oord te ontwikkelen.” – Alberto Maestrini, CEO van VARD