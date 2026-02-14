Martens en Van Oord investeert in duurzame toekomst met aanschaf van een autonoom onbemand peilvaartuig (USV) van Demcon unmanned systems. Met de aanschaf van onze eerste autonome onbemande vaartuig (USV), investeert het bedrijf in de verdere verduurzaming en modernisering van haar vloot. Er is gekozen voor het V4000 autonome onbemande peilvaartuig (USV) van Demcon unmanned systems, specialist in hightech autonome vaartuigen voor hydrografische en maritieme toepassingen. De gekozen 4‑metervariant biedt dankzij de extra romplengte meer bereik en langere vaartijd, verhoogde autonomie en een vergrote moonpool voor volledige vrijheid voor klantspecifieke surveyconfiguraties.

Elektrische USV

Martens en Van Oord investeert in een elektrische USV om de efficiëntie te verhogen en hun vloot verder te verduurzamen. De keuze voor de oplossing van Demcon unmanned systems komt voort uit het bewezen, modulaire platform en de wens om samenwerking met een innovatieve Nederlandse partner. De elektrische USV zal samen met het bijbehorende elektrische vervoersmiddel worden ingezet voor hydrografisch surveywerk, inspecties en monitoring. Dankzij de onbemande inzet kunnen werkzaamheden veiliger, efficiënter en volledig emissievrij worden uitgevoerd. De compacte V4000 USV is eenvoudig te mobiliseren. Dit maakt snelle inzet op uiteenlopende projecten mogelijk.

“Voor ons is dit een logische stap in het verder verduurzamen van onze vloot,” aldus Marco van den Kieboom, Teamleider Peil- en Meetdienst van Martens en Van Oord. “Met de inzet van autonome elektrische USV’s kunnen we veiliger, co2 neutraal en met minder geluidsoverlast voor de omgeving op het water werken.”

Toekomstbestendige oplossing



Demcon unmanned systems levert aan Martens en Van Oord de nieuwste generatie van het volledig elektrische en autonome V4000 USV platform. Deze USV is ontworpen om veilig en betrouwbaar hydrografische data te verzamelen in uiteenlopende omstandigheden. Dankzij het compacte ontwerp, de langdurige inzetbaarheid en de hoogwaardige technologie, die ook wordt toegepast bij grotere maritieme systemen, vormt het V4000 USV platform een toekomstbestendige oplossing voor uiteenlopende survey‑ en inspectietoepassingen.

Deze nieuwe generatie USV biedt meer vermogen, flexibiliteit en gebruiksgemak. Verbeteringen zoals extra batterijcapaciteit, een vernieuwd ontwerp, uitgebreidere sensor- en payloadmogelijkheden en slimme geïntegreerde functies vergroten de inzetbaarheid op verschillende projecten. De USV wordt geleverd met het volledige softwarepakket voor veilige, efficiënte en grotendeels geautomatiseerde operaties, waardoor Martens en Van Oord haar werkzaamheden verder kan optimaliseren en verduurzamen.