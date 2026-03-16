Damen Shipyards Group heeft de bouw van de eerste Waterbus 2907 Electric voltooid. Het volledig elektrische schip is ontworpen om duurzaam openbaar vervoer in stedelijke gebieden te bieden, met een extreem lage waterverplaatsing en nul emissies. De scheepsbouwer presenteerde het schip tijdens een speciaal evenement bij Damen Shiprepair Amsterdam.

Stimulering van toegang tot duurzaamheid

Damen biedt het schip nu direct te koop of te huur aan om de toegang tot duurzame oplossingen te bevorderen. Voor de ontwikkeling van het schip heeft Damen een subsidie ​​voor duurzame scheepsbouw (SDS) ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO). De subsidie ​​is bedoeld om innovatieve, experimentele technologieën te stimuleren ter bevordering van duurzaamheid in de scheepsbouw en -ombouw.

Damen bouwde aanvankelijk een serie hybride Waterbussen 2907, die later volledig elektrisch zouden worden omgebouwd. Deze eerste volledig elektrische versie is een doorontwikkeld ontwerp dat voortbouwt op de lessen die zijn geleerd tijdens de bouw van de eerste generatie. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de verbeterde ergonomie in de stuurhut van het schip en de architectuur van het 1000 VDC-systeem.

Lage golfslag

De Waterbus 2907 is voorzien van een geoptimaliseerde, zeer efficiënte romp die Damen samen met MARIN (Maritiem Onderzoeksinstituut Nederland) heeft ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling lag de focus op het creëren van een ontwerp met de optimale afmetingen van de belangrijkste dimensies, waaronder de romplengte en de afstand tussen de catamaranrompen. Het resultaat hiervan is een vaartuig met slanke rompen en een breedte van slechts 1,1 meter.

Koolstofvezel is in de romp verwerkt om het gewicht te reduceren en het extra gewicht van de accu’s te compenseren. Het lage gewicht van de romp zorgt ervoor dat de golfslag van het vaartuig minimaal is.

Hierdoor is de overlast voor andere gebruikers van de waterweg en de infrastructuur ook minimaal. De Waterbus 2907 Electric is bovendien uitgerust met azimuth thrusters die zorgen voor een gemakkelijke manoeuvreerbaarheid, zelfs in krappe ruimtes op drukke waterwegen.

Nul emissies

In lijn met haar werkwijze van serieproductie van beproefde oplossingen heeft Damen, samen met haar co-fabrikanten, een standaard DC-systeem en accukasten ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een 1000-volt systeem dat snel opladen mogelijk maakt.

Het schip maakt gebruik van laadpunten die hun waarde in de automobielsector hebben bewezen. Het is ook voorbereid op het nieuwste Megawatt Charging System (MCS), ontwikkeld voor de zware automobielsector. Damen heeft een volledige test gepland voor later dit jaar. Met MCS kan de Waterbus 2907 Electric nog sneller opladen.

Passagiersgerichtheid

Damen heeft veel aandacht besteed aan de passagierservaring. Dit heeft geresulteerd in een zeer flexibele interieurindeling. Exploitanten kunnen niet alleen de gewenste zitplaatstypes kiezen, maar ook de indeling aanpassen aan de eisen van hun route.

Zo kan het grote dek van het schip bijvoorbeeld worden gebruikt voor een ruime fietsenstalling, inclusief laadpunten voor elektrische fietsen. Als de Waterbus wordt ingezet in een gebied met minder fietsen, kan het aantal zitplaatsen worden uitgebreid.

Batterijbuffer

Damen is een koploper in de bouw van elektrische schepen, waaronder diverse exemplaren voor het openbaar vervoer die wereldwijd zijn geleverd. Het bedrijf biedt een totaalpakket aan diensten, waarbij niet alleen het schip, maar indien nodig ook de laadinfrastructuur wordt geleverd.

Damen is ook betrokken bij de elektrificatie van schepen en neemt deel aan het Charging Energy Hub-project. In dit project werkt Damen samen met 30 belanghebbenden uit de industrie aan de ontwikkeling van batterijlaadfaciliteiten om de hoge vraag naar elektriciteit en de daaruit voortvloeiende congestie te verlichten.

Stedelijke oplossing

Op 12 maart organiseerde Damen een evenement om de Waterbus 2907 Electric officieel te introduceren. Damen-klanten, leveranciers en lokale overheden waren uitgenodigd bij Damen Shiprepair Amsterdam om het schip en de geschiktheid ervan voor moderne stedelijke dienstverlening zelf te ervaren.

“De ontwikkeling van de Waterbus 2907 Electric was een delicate evenwichtsoefening”, aldus Lodewijk van Os, Product Manager Fast and City Ferries bij Damen. “Dit is een schip dat constant in gebruik zal zijn en elk uur van de dag meerdere aanleg- en inschepingsmomenten zal meemaken. Het moet daarom robuust zijn. Tegelijkertijd zal het opereren in een omgeving waar duurzaamheid van het grootste belang is. We hebben veel moeite gestoken in het creëren van een platform dat efficiënt in gebruik is, geen emissies produceert en optimaal comfort biedt voor passagiers.

“Elektrificatie biedt een duidelijke route naar steeds duurzamere maritieme activiteiten. Dit is met name relevant voor de sector van het openbaar vervoer over het water, waar nieuwe, groenere verbindingen de aantrekkelijkheid van diensten voor zowel toeristen als forenzen zullen vergroten.”

Jan van Ooijen, ontwerp- en voorstelingenieur openbaar vervoer bij Damen, beaamt dit en zegt: “Er wordt momenteel veel geëxperimenteerd met elektrisch openbaar vervoer over het water. We zien veel concepten in ontwikkeling. Wij wilden dit naar een hoger niveau tillen met een oplossing die een betrouwbare en duurzame dienstverlening biedt.”