Op zaterdag 23 augustus vertrekt vanaf het Stadhuisplein in Utrecht een groep fietsers naar München voor de start van de Glorious Glacier Ride: een 1.600 kilometer lange tocht langs de grootste gletsjers van de Alpen, met als doel aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. De Glorious Glacier Ride is een initiatief van de Utrechtse stichting Cycling 4 Climate.

De officiële tocht start op 28 augustus in München en eindigt op 11 september in Monaco. Onderweg doorkruisen de deelnemers zes landen, beklimmen ze iconische Alpencols als de Stelvio en Galibier, en bezoeken ze smeltende gletsjers die symbool staan voor de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Gletsjers in gevaar

Gletsjers zijn essentieel voor de wereldwijde zoetwatervoorziening. Door klimaatverandering is echter 40% van het gletsjer volume in de Alpen verdwenen in slechts 25 jaar. De Glorious Glacier Ride laat deelnemers met eigen ogen zien wat er op het spel staat. Onderweg worden klimaat workshops georganiseerd en wordt er een documentaire gemaakt over de tocht en de urgentie van het behoud van gletsjers.

Neem verantwoordelijkheid

De deelnemers aan de tocht worden uitgedaagd om niet alleen fysiek te presteren, maar ook hun netwerk in beweging te brengen. Via de “Carbon Crowd Sinking” campagne vragen zij familie, vrienden en collega’s om (een deel van) hun eigen CO2-uitstoot op te ruimen. Dit gebeurt via investeringen in projecten die CO2 uit de lucht halen en tegelijk de bodemkwaliteit van boeren in Afrika verbeteren.

Aansluiting bij internationaal klimaatjaar

De Glorious Glacier Ride sluit aan bij het door de World Meteorological Organization en UNESCO uitgeroepen Internationaal Jaar van het Behoud van Gletsjers. De tocht werd eerder dit jaar gepresenteerd tijdens de Wereld Gletsjer Dag in Parijs.

Startmoment in Utrecht

De Glorious Glacier Ride is in Utrecht bedacht en start daarom ook vanuit het hart van de stad. Op zaterdag 23 augustus is het publiek vanaf 9:30 uur welkom bij Café De Zaak op het Stadhuisplein om het peloton uit te zwaaien of een stukje mee te fietsen richting München.

Koffie, thee en taart staan klaar.