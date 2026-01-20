Utrecht Oost maakt zich op voor een nieuwe fase in duurzame mobiliteit. Op 19 januari 2026 tekenen 24 grote organisaties uit Kantorenpark Rijnsweerd en het Utrecht Science Park opnieuw een gezamenlijke belofte: reizen verduurzamen, meer actief vervoer (zoals lopen en fietsen), het ov-gebruik verder vergroten en spitsdruk structureel verminderen.

Pledge 2.0

Met deze nieuwe afspraken — de Pledge 2.0 (2026–2030) — zetten organisaties uit de regio hun samenwerking voort na de succesvolle afronding van de eerdere Pledge 2022–2025. De ambitie: in een gebied dat hard groeit, zetten wij duurzame mobiliteit neer als het nieuwe normaal. Gezamenlijk streven de organisaties met deze nieuwe pledge naar 18% minder autogebruik, 9% meer ov-gebruik, 10% meer fietsgebruik en 7% minder piekbelasting.

“Utrecht Oost groeit, en daarmee groeit ook de druk op bereikbaarheid en verblijfskwaliteit. Met Pledge 2.0 laten werkgevers en overheden zien dat je die uitdaging samen kunt aanpakken. Door slimme reiskeuzes makkelijk en mogelijk te maken, houden we Utrecht Oost en Utrecht Science Park op een gezonde manier duurzaam bereikbaar.” – Andre van Schie, Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Digitalisering Provincie Utrecht.

Nieuwe organisaties sluiten aan

Utrecht Oost groeit snel, zowel in banen als in studenten- en bezoekersstromen. Daardoor sluiten dit jaar zes nieuwe organisaties zich aan bij de samenwerking. Danone Global Research & Innovation Center Utrecht, RIVM, EY, International School Utrecht, Plus Retail en provincie Utrecht tekenen voor het eerst mee en versterken daarmee het regionale mobiliteitsoffensief.

“Als toekomstige bewoner van het Utrecht Science Park (vanaf schooljaar 2027-2028) kijken wij uit naar de samenwerking met de andere partners op het gebied van duurzame mobiliteit. Onze medewerkers krijgen hun ov-kosten 100% vergoed en er zijn aantrekkelijke regelingen voor koop of lease van een (elektrische) fiets. Verder zetten wij ons in om ook onze leerlingen en hun ouders bewust te maken van duurzame mobiliteit. We kijken ernaar uit om dit in samenwerking met de partners op het Utrecht Science Park verder vorm te geven.” – Marieke Folkers

Directeur International School Utrecht

Resultaten eerdere Pledge: gedrag écht veranderd

De eerste Pledge heeft aantoonbare impact gehad. Sinds 2022 – tot en met 2025 – realiseerden 18 aangesloten organisaties gezamenlijk:

30% meer fietsgebruik

20% meer thuiswerken (o.a. door spits mijden, waardoor het gebied beter bereikbaar bleef)

17% minder autogebruik

Deze cijfers laten zien dat een gedeelde ambitie en een gezamenlijke aanpak daadwerkelijk leidt tot blijvende gedragsverandering. Maar de opgave blijft groot: de groei van wonen, werken en studeren in Utrecht Oost zorgt voor toenemende druk op zowel ov als fietsvoorzieningen.

Spreiding van reizen over de dag en week blijft daarom een cruciale uitdaging voor de komende jaren.

Bestuursvoorzitter van Hogeschool Utrecht, Wilma Scholte op Reimer: “Als organisatie zetten wij ons al geruime tijd in om mobiliteit slimmer en duurzamer te maken. Om bijvoorbeeld fietsen te stimuleren, kunnen Hogeschool Utrecht-medewerkers profiteren van een fiscaal aantrekkelijk fietsplan, waarmee aanschaf van (e)fietsen gestimuleerd wordt en hebben we een uitleensysteem voor e-bikes en fietsen. Dit zijn voorbeelden van hoe wij bijdragen aan een leefbare en bereikbare regio. Met de Pledge bundelen we de krachten, en nu met 24 partners om deze ambitie verder waar te maken.”

Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Utrecht Oost

Met de gebiedsambitie ‘Pledge 2.0’ zetten de deelnemende organisaties hun samenwerking voort én verbreden ze de impact naar de rest van de regio. Door nieuwe partners toe te voegen, ontstaat een sterkere coalitie die klaarstaat om de bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit van Utrecht Oost in de komende jaren te blijven verbeteren. De samenwerking wordt vertaald naar actie via een jaarlijkse uitvoeringsagenda, waarin gezamenlijke thema’s worden uitgewerkt tot concrete maatregelen voor het komende jaar.

“Als Universiteit Utrecht en gebiedseigenaar van het Utrecht Science Park voelen we én nemen we verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid en leefbaarheid in Utrecht Oost. Door medewerkers en studenten actief te ondersteunen bij duurzamer reisgedrag hebben we de afgelopen jaren merkbare stappen gezet en laten zien dat gerichte maatregelen en stimulans echt effect hebben. Met Pledge 2.0 kiezen we er bewust voor om die aanpak samen verder te versterken. – Hommo Hamster, Hoofd Gebiedsontwikkeling & Campusbeheer, Universiteit Utrecht

Deelnemende partijen

Alle deelnemende partijen zijn: a.s.r., Danone Global Research & Innovation Center Utrecht, EY, Genmab, Hogeschool Utrecht, Hubrecht Institute, International School Utrecht, Plus Retail, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, provincie Utrecht (werkgever), PwC, RIVM, ROM Utrecht Region, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, Stichting Utrecht Science Park, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Van Benthem & Keulen en Westerdijk Institute. Zij worden ondersteund door: Gemeente Utrecht, Goedopweg, NS, provincie Utrecht en vervoerder U-OV.