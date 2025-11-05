Vanaf zaterdag 8 november heeft de binnenstad van Utrecht er een nieuwe blikvanger bij: het Belgische selfcare-merk WONDR opent zijn allereerste Nederlandse pop-upwinkel in de Choorstraat. De winkel brengt niet alleen kleurrijke en gezonde verzorgingsproducten naar Utrecht, maar zet zich ook in tegen hygiënearmoede: een blijvend probleem dat ook in Nederlandse steden voelbaar is.

“Utrecht is voor ons de perfecte plek om de WONDR missie voor het eerst ook in Nederland tastbaar te maken. Het is een stad waar bewust consumeren leeft. We willen laten zien dat cadeaus niet alleen leuk, maar ook betekenisvol kunnen zijn: voor de gever, de ontvanger en de planeet. We hopen dat Utrechters onze missie omarmen en helpen uitdragen.” – Medeoprichter & CEO Tibbe Verschaffel

Gezonde selfcare voor mens, dier en planeet

Met zijn innovatieve verzorgingsproducten combineert het Belgische WONDR gezondheid en duurzaamheid met de nieuwste beauty trends. Zonder wegwerpplastic of schadelijke ingrediënten zoals microplastics, parabenen, siliconen of sulfaten zijn de producten niet alleen beter voor de planeet, maar ook gezonder voor jou. In de winkel in de Choorstraat zal alles draaien om cadeaus die nog meer impact hebben: je vindt er geschenken voor iedereen, en voor ieders budget, die ook teruggeven. Want terwijl wij nadenken over wie we wat zullen geven, zijn er nog steeds mensen die zich geen zeep, shampoo of deodorant kunnen veroorloven. Elke giftbox is plasticvrij en herbruikbaar, dichtbij geproduceerd in België en ondersteunt organisaties die strijden tegen verzorgingsarmoede. Zo geef jij met elk Wondr cadeau aan een geliefde, doneert Wondr aan een goed doel en geven we allemaal samen terug aan de planeet.

De Wondr pop-up winkel opent zijn deuren op zaterdag 8 november om 10u en brengt de typische Wondr-mix van zorg, kleur en zachtheid naar het hart van Nederland. Bezoekers ontdekken er alle limited edition giftboxes en gezonde selfcare-producten. En je bent er op de eerste dag best snel bij: de eerste 50 bezoekers krijgen een gratis cadeaubox bovenop hun aankoop vanaf €35. Wie niet in Utrecht geraakt hoeft niet te wanhopen: heel Nederland kan terecht op wondr.care voor geschenken die goed doen.