Een primeur voor de stad: Utrecht heeft nu een eigen upcyclecentrum. Inwoners, ondernemers en organisaties gaan hier aan de slag met hergebruik, reparatie en het upcyclen van materialen en apparaten. Het centrum draagt de naam ‘Up Utrecht’ en is een belangrijke nieuwe stap richting een afvalvrije stad in 2050.

Het nieuwe upcyclecentrum van 350 m2 groot ligt in het Werkspoorkwartier bij het Hof van Cartesius. Wethouder Susanne Schilderman (Circulaire Economie) opende UP Utrecht onlangs samen met stichting UP Utrecht. Wethouder Schilderman: “Utrecht staat te springen om meer plekken waar de circulaire stad tot leven komt. Want de manier waarop we omgaan met onze grondstoffen is niet langer houdbaar. Daarom ben ik erg trots op deze nieuwe, bijzondere plek voor de stad. Een centrum waar repareren, upcyclen en hergebruik centraal staan en waar iedereen zelf aan de slag kan. Hier geven inwoners hun spullen een tweede leven, ontdekken ze nieuwe vaardigheden en bouwen we samen, stap voor stap, aan een circulaire toekomst.”

UP Utrecht werkt volledig met materialen die inwoners inleveren bij het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld workshops, je kunt ook zelf iets repareren, een werkbank huren en tentoonstellingen bekijken. Het centrum biedt daarnaast ruimte voor vakmanschap en nieuwe circulaire bedrijvigheid. Bianca Ernst (stichting UP Utrecht): “Met UP Utrecht gaan we zorgen dat zoveel mogelijk mensen de waarde van materialen gaan inzien, en hier ook echt mee aan de slag gaan. UP Utrecht biedt volop mogelijkheden om écht werk te maken van duurzaamheid: laagdrempelig, praktisch en met een flinke dosis creativiteit.”

Feestelijk programma vol circulaire activiteiten

Op de dag van de opening veranderde UP Utrecht in een bruisend festivalterrein met workshops en activiteiten. Bezoekers konden onder meer planten adopteren in tweedehands potten, snuffelen tussen mooie spullen van kringlopen Emmaus & de Arm en met een vriendenteam racen in een zelfgemaakte circulaire zeepkist. Niet alleen vandaag zijn er activiteiten: de hele week zijn er duurzame activiteiten te beleven bij UP Utrecht en in de rest van de stad tijdens de Week van de Circulaire Economie 2026.

Op weg naar een circulair Utrecht in 2050

Het upcyclecentrum is een van de initiatieven waarmee de gemeente toewerkt naar een volledige circulaire stad in 2050. Dat betekent dat afval niet meer bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Later dit jaar opent in Utrecht nog een tweede upcyclecentrum: een groter centrum van ongeveer 800 m² in Lunetten. Vorig jaar opende bovendien al het nieuwe grondstoffendepot Trechterweide. Hier verzamelt, repareert en reinigt de gemeente gebruikte materialen uit de openbare ruimte, zodat deze later opnieuw kunnen worden ingezet in de stad.

Foto: Wethouder Susanne Schilderman vandaag bij de opening van UP Utrecht. Foto: Sol German