Op woensdag 3 juni tekende de gemeente Utrecht de Plant Based Treaty. Met deze stap zet Utrecht in op een gezonde en duurzame leefomgeving. Zo investeert Utrecht in het stimuleren van plantaardig en lokaal eten en groeit het aanbod van plantaardige voeding bij de catering van meerdere kantoorlocaties. Daarnaast streeft de gemeente naar een lokaal, gezond en duurzaam voedselsysteem, het verminderen van voedselverspilling en het hergebruik van voedselresten.

Wethouder Dennis de Vries (Volksgezondheid): “Voeding speelt een grote rol in de Utrechtse ambitie van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met het ondertekenen van de Plant Based Treaty zetten we ons in tégen klimaatverandering en gezondheidsverschillen, en vóór de transitie naar een gezondere en duurzamere voedselomgeving.”

Voor mens, dier en natuur

Een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendige leefomgeving is een voedselomgeving waarin gezonde keuzes vanzelfsprekend zijn. Dat betekent meer ruimte voor plantaardige voeding, minder druk op het klimaat en een voedselsysteem dat werkt voor mens, dier en natuur. Met de ondertekening sluit Utrecht zich aan bij steden als Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Haarlem, Almere en Arnhem.

De Plant Based Treaty vraagt wereldwijd aandacht voor een duurzaam voedselsysteem dat ecosystemen beschermt. Inmiddels hebben meer dan 255.000 wetenschappers, politici, burgers en duizenden organisaties en bedrijven de verklaring ondertekend.

De Plant Based Treaty kent drie basisprincipes:

Voorkom verergering van het probleem: Geen uitbreiding van intensieve veehouderijen en slachthuizen en geen ontbossingen meer voor begrazing / veevoer.

Zet in op verandering: Actieve promotie van een verschuiving naar een plantaardig voedselsysteem.

Actief herstel: Herbebossing, herstel van ecosystemen en herinrichting van landschappen.

De gemeente Utrecht neemt als deelnemer aan de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving de verantwoordelijkheid om verandering van het voedselsysteem mede aan te jagen, zodat alle Utrechters toegang krijgen tot gezond en duurzaam eten en drinken. Ook onderschrijft Utrecht hiermee de uitgangspunten van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 voor een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem.

Lisette Weustenenk, campagnecoördinator Plant Based Treaty Nederland: “We zijn enorm trots dat Utrecht zich aansluit bij de groeiende beweging van Nederlandse steden die de Plant Based Treaty ondertekenen. Utrecht is al jaren een voorloper op het gebied van duurzaamheid en gezondheidsbevordering, dus deze stap past perfect bij de ambitieuze koers die de stad al voert. Door de ondertekening geeft Utrecht een krachtig signaal af: de overgang naar een plantaardig voedselsysteem is een concrete politieke prioriteit. We kijken uit naar de samenwerking en hopen dat Utrecht een inspiratiebron wordt voor andere steden in Nederland en daarbuiten.”