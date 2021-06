UR: biologisch bier uit het Limburgse Heuvelland

Biologisch, lokaal en gebrouwen in het meest duurzame brouwhuis van Europa: UR bier is misschien wel het mooiste bier dat er uit Gulpen komt. Dus trek er eentje open deze zomer: een lekker hoppig IPAtje, een verfrissende Weizen of een Pilsner om je dorst te lessen. Proost alvast. En de groeten uit Limburg.

UR

Gulpener is al sinds 1825 ‘De Vrije Brouwer’, een bedrijf dat haar eigen keuzes maakt. Keuzes over het bier dat wordt gebrouwen, smaken, bierstijlen, lokaliteit en samenwerkingen. Maar ook keuzes over verantwoord ondernemen, en over de verbondenheid met mensen, natuur en de gemeenschap. Al die dingen komen samen in de Ur-bieren. Ur is 100% biologisch bier, gebrouwen met water uit eigen bron, en met gerst, spelt, tarwe, rogge en hop van lokale boeren waar Gulpener al 25 jaar intensief mee samenwerkt. Het doel is om steeds meer biologisch bier te brouwen, dat is goed voor de bodem en het behoud van de biodiversiteit van het prachtige Limburgse land.

Er zijn drie Ur-bieren: Ur-HOP IPA, Ur-PILSNER en Ur-WEIZEN.

UR-HOP IPA

Ur-Hop IPA is een ongefilterde en ondergistende IPA. Dat laatste zorgt soms voor opgetrokken wenkbrauwen bij puristen, maar daar heeft Gulpener zich nog nooit wat van aangetrokken. De ondergisting maakt Ur-Hop IPA wat milder en beter doordrinkbaar dan gewone IPA’s, en nog steeds lekker hoppig, fris en vol van smaak. Briljant bij Thaise gerechten met vuur, groene salades en natuurdocumentaires.

UR-WEIZEN

Ur-Weizen is een wit, licht bitter tarwebier met een zoete afdronk. Het is de perfecte dorstlesser in alle seizoenen. Net zo lekker aan het zwembad als in de sneeuw. Probeer met gegrilde vis, alpenkaas (hie-jodelie-hie) of groene asperges van de bbq. Mmm…

UR-PILSNER

Pilsner is doordrinkbaar en eigenzinnig bier. Op zijn allerbest van de tap, op de perfecte 4° Celsius. Te gek op warme zomermiddagen, tijdens spannende potten voetbal op TV en bij verantwoord comfort food, langzame hap en Limburgse knien in ut zoer. Zoek dat laatste maar op.

Bee-En-Er

Alle Ur-bieren zitten in een standaard BNR, een Bruine Nederlandse Retourfles. Dat is misschien niet zo sexy als geslepen glas met een mooi logo of zo cool als een schroefdoppenfles, maar je kunt ze tot wel dertig keer schoonmaken en opnieuw gebruiken. Daar zijn we in Nederland trouwens echt heel goed in: 98% van de BNR flessen worden hergebruikt en hoeven niet worden omgesmolten tot nieuw glas. Ook dat is duurzaam ondernemen.

De biologische Ur-bieren zijn te koop in alle supermarkten van Nederland, bij goede slijters en in de leukste biologische winkels in grote steden en kleine dorpjes. En uiteraard in de horeca.