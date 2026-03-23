Ondanks de beloften van supermarkten en overheden om biologisch te stimuleren is het aanbod verse biologisch groente en fruit afgenomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Eko-telling van PAN-NL waarbij ieder jaar in tientallen winkels van de grootste supermarktketens het assortiment verse biologische producten wordt geteld. Het is de eerste afname sinds PAN-NL in 2021 de EKO-telling uitvoert. “Op deze manier gaan we de insecten- en bijensterfte niet stoppen en zijn de waterkwaliteitsdoelen onhaalbaar”, aldus Margriet Mantingh, voorzitter van PAN-NL.

De producten die het vaakst biologisch worden aangeboden, zijn voor wat betreft de verse groente kruiden in bloempot, paddenstoelen, uien en aardappels. Bij het verse fruit worden appels het vaakst biologisch aangeboden, gevolgd door citroenen en bananen.

Uitslag tellingen

PAN-NL telde in januari 2026 zoals elk jaar bij de grootste 5 supermarktketens – AH, Jumbo, Lidl, Plus en Aldi – sinds vorig jaar aangevuld met nummer 6 Dirk. Gemiddeld werden per winkel 29,5 verse biologisch soorten aardappelen, groente en fruit (AGF) verkocht. Vergeleken met vorig jaar nam het aanbod af van 31,3 naar 29,5 soorten (-6%). Het aanbod was juist sinds 2021 jaarlijks gestegen van 23,3 producten naar 35,0 producten in 2025 (+13% per jaar, exclusief Dirk die pas sinds 2025 wordt meegenomen). In 2017 deed Greenpeace de EKO-telling en bedroeg het aanbod 24,2. In de categorie verse biologische aardappelen en groente worden verse kruiden in bloempot het meest aangeboden. Typische Nederlandse wintergroenten zoals spruiten of boerenkool zijn niet of zelden in biologische kwaliteit aangetroffen. Bij het biologisch fruit zijn appels verreweg het vaakst geteld.

Top 10 aanbod biologische groente (in 69 winkels)

Top 10 aanbod biologisch fruit (in 69 winkels)

Beleid

Dat de groei van het biologisch aanbod stagneert of zelfs daalt verbaast PAN-NL niet, gezien het slappe beleid van supermarkten en de overheid. Supermarkten zeggen allemaal te streven naar groei maar dat is amper terug te zien in het winkelaanbod of beleid. AH heeft het grootste assortiment van verse biologische AGF met 55 producten. Lidl heeft over de jaren de meeste groei tot nu 34 producten. Aldi is de duidelijke hekkensluiter met 5 biologische producten.

De overheid roept ook al jaren dat de biologische sector moet groeien, bijvoorbeeld in het actieplan 2022 naar 15% in 2030. In het recente coalitieakkoord wordt uitvoering van het actieplan beloofd. Maar de praktijk is anders: het percentage landbouwareaal dat biologisch wordt beheerd ligt momenteel rond de 5% en groeit amper. Nederland stimuleert boeren amper om over te schakelen naar biologische landbouw. Zo was Nederland het enige land in Europa dat geen omschakelsubsidie per hectare geeft. Subsidiepotjes moeten gedeeld worden met gangbare boeren. Mede hierdoor loopt Nederland hopeloos achter en behoort tot de 5 Europese landen met het laagste percentage biologisch landbouwareaal.