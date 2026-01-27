Steeds meer klanten van Albert Heijn kiezen bewust voor biologisch. Die groeiende vraag vertaalt zich al jaren in een breder en beter beschikbaar biologisch assortiment. Met succes: de doelstelling op biologische aardappelen, groente en fruit is een jaar eerder dan gepland (in 2025) behaald. Dit resultaat biedt de kans het aandeel biologisch nog verder te laten stijgen: Albert Heijn gaat voor 10% omzetaandeel biologisch van het eigen merk assortiment in 2030. Dat is een groei van meer dan 40% t.o.v. 2025.

Albert Heijn heeft het grootste biologische assortiment van reguliere supermarkten en zet vol in op verdere ontwikkeling. De supermarktketen gaat in alle eigen merk categorieën verder groeien in biologisch; van AGF tot Zuivel en van Bakkerij tot Diepvries. De nieuwe ambitie voor 2030 is een gemiddeld omzetaandeel van 10%. Hiermee geeft Albert Heijn aan dat het aanbod en de vraag naar biologisch de komende jaren verder zal groeien. Bovendien levert Albert Heijn met deze ambitie een substantiële bijdrage aan de groei van biologische landbouw in Nederland. Biologische landbouw is goed voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en een duurzamer voedselsysteem. ​

Concrete stappen​

Richting 2030 zet Albert Heijn concrete stappen om de groei van biologisch te versnellen. Dat gebeurt door: ​

De introductie van nieuw biologisch assortiment;

Zichtbaarheid en activatie via campagnes in winkels en online;

Aantrekkelijke aanbiedingen en structureel 10% korting op Biologisch met AH Premium;

Samenwerking met alle partners in de keten om schaal en beschikbaarheid te vergroten.​

Boeren en telers positief

Jur Veenink, biologisch akkerbouwer voor Albert Heijn geeft aan: “Wij zijn trots om als teler samen met de molenaar, de bakker en de supermarkt de uitdaging aan te gaan om onze biologische tarwe beschikbaar te stellen voor Albert Heijn, om deze te kunnen verwerken in biologische OerDesem broden. Daarom is het fantastisch dat Albert Heijn een lange termijn ambitie uitspreekt om het biologische assortiment verder uit te breiden. Zo komt er meer ruimte om gezonde biologische producten te telen en te verkopen uit Nederland én wordt de biologische landbouwgrond uitgebreid.”

Akkerbouwer, Krispijn van den Dries, oogst en levert verschillende koolgewassen aan Albert Heijn. Over de voordelen van biologisch kan Krispijn kort zijn: “Als je biologisch eet, zorg je voor schoner water, schonere lucht en schonere grond met meer biodiversiteit. Als je dat weet, smaakt je eten gelijk een stuk lekkerder. De biologische groei ambitie van Albert Heijn geeft ons vertrouwen naar de toekomst.”

Ook op het melkveebedrijf van Jaco en Liesbeth de Groot gaan voedselproductie en natuur hand in hand. Hun biologische melk gaat vers naar Albert Heijn. “Vertrouwen op de natuur is niet altijd de makkelijkste weg, maar je maakt als boer wel echt het verschil. Dat vind ik het mooie aan biologisch”, aldus Jaco. “Daarom ben ik positief dat Albert Heijn nog actiever inzet op de uitbreiding van biologische producten. Wij werken hier heel graag aan mee om de komende jaren de heerlijkste biologische zuivel te leveren.”

Recente ontwikkelingen

In de afgelopen maanden zijn er veel lekkere biologische producten toegevoegd, waaronder yoghurt Griekse stijl, 1,5 liter volle melk, snoepgroenten en trostomaten. Ook zijn er biologische broden geïntroduceerd, vers gebakken met biologisch graan uit Nederland. Door biologische producten toegankelijker en betaalbaar te maken, wil Albert Heijn het voor meer klanten eenvoudiger maken om vaker voor biologisch te kiezen. ​

​Bijdrage aan duurzame landbouw ​

Naast biologisch blijft Albert Heijn zich onverminderd inzetten voor verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw via het programma Beter voor Natuur & Boer. Samen met 1.200 vaste, gecertificeerde boeren en telers wordt gewerkt aan duurzamere productie, met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en een eerlijke beloning voor de boer. ​