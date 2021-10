Unwaste start met retail partnerships

Vanaf nu zal Unwaste haar verzorgingsproducten gemaakt van koffiedik en sinaasappelschillen ook in winkels gaan verkopen. Dit kan doordat er vanaf nu samenwerkingen met retailers mogelijk zijn. Consumenten zullen de iconische stukken circulaire vaste zeep daardoor vaker gaan tegenkomen.

Naast de vaste stukken zeep zijn ook de vloeibare hand & body wash en de hygiënische handspray beschikbaar. Op korte termijn volgen meer producten. De lijn is bedoeld voor dagelijks gebruik en als duurzaam alternatief voor gewone verzorgingsproducten.

Jeroen Derks, manager B2C market bij Unwaste: “Unwaste is niet vies van afval. Wij geven afval een nieuwe functie in onze verzorgingsproducten. Hierin zijn wij uniek. Vanuit onze missie hebben we het hele verhaal kloppend gemaakt: natuurlijke ingrediënten, vegan, microplastic-vrij en gerecyclede verpakkingen. En geproduceerd in Nederland natuurlijk. Het is een fijn gevoel dat onze producten op korte termijn via winkels nog beter bereikbaar zijn voor onze doelgroep.”

Unwaste is tot op heden vooral actief in de B2B markt binnen het facilitaire domein en in de wereld van zakelijke gifting. Jeroen: “Recent zijn we live gegaan met onze B2C webshop. Daar zagen we dat de vraag naar onze producten groot is. Winkels kunnen daar dus een mooie aanvulling op zijn”.

Binnenkort zullen de eerste samenwerkingen worden aangekondigd.