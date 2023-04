Vanaf heden zijn de circulaire verzorgingsproducten van Unwaste te verkrijgen via De Online Drogist. Met deze samenwerking zetten Unwaste en De Online Drogist een streep door afval en een nieuwe stap in het verduurzamen van verzorgingsproducten.

Bart Aupers, co-founder van Unwaste: “Unwaste heeft als missie om een streep te zetten door afval. We creëren nog steeds grote bergen waardeloos afval, terwijl we met Unwaste juist laten zien dat reststromen hele waardevolle grondstoffen bevatten. Bijvoorbeeld voor in persoonlijke verzorging! Zo zitten koffiedik en een sinaasappelschil bomvol antioxidanten en andere beschermende en verzorgende ingrediënten. Het is ons doel om de waardevolle ingrediënten uit organische reststromen dagelijks terug te laten keren in kwalitatieve producten. Circulaire persoonlijke verzorging. De nieuwste samenwerking met de online drogist helpt ons verder om meer badkamers en keukens bij mensen thuis te unwasten.”

Unwaste gelooft in een wereld waar alle door mensen geproduceerde reststromen een waardevolle functie hebben. Zo voorkomt het bedrijf dat waardevolle grondstoffen tot afval worden bestempeld en zorgt het ervoor dat ze een dagelijkse functie krijgen in verzorgingsproducten. Dit doet Unwaste door het ontwikkelen van onder andere shampoo, soap en scrub bars gemaakt van sinaasappelschillen en koffiedik.