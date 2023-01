Sinaasappelschillen en koffiedik zijn te mooi om weg te gooien. Unwaste maakt circulaire verzorging van deze waardevolle natuurlijke ingrediënten, zonder troep. De producten van Unwaste zijn gemaakt in Nederland om de footprint zo laag mogelijk te houden. De producten zijn gemaakt met ingrediënten van natuurlijke oorsprong en zijn vegan. Hiermee houden ze respect voor mens en natuur, en bieden ze de voordelen van natuurlijke producten voor je huid. Unwaste heeft hun welbekende vloeibare zeep gemaakt met sinaasappelschillen nu ook beschikbaar in verschillende varianten voor gebruik op kantoor.

Unwaste Soap 900 ml vloeibare zeep navul pouch

Unwaste vloeibare zeep is gemaakt met sinaasappelschillen en heeft een natuurlijk frisse geur. Een frisse zeep om je handen mee te wassen op kantoor. De heerlijke geur herinnert je er keer op keer aan dat je de wereld en jezelf een stukje schoner wast door sinaasappelschillen een nieuw leven te geven. De vloeibare zeep is beschikbaar voor in de zwarte dispenser van Brightwell, gemaakt van 100% gerecycled kunststof. Ook beschikbaar voor de witte Brightwell dispenser, beide kleuren zijn recyclebaar en krijgen dus een nieuw leven na gebruik!

Ook de pouch is duurzaam geproduceerd; zodra hij leeg is neemt ClearCircle deze weer mee terug en kan hij meerdere keren opnieuw gevuld en gebruikt worden. ClearCircle verzorgt dit retourprogramma door de voorraad automatisch aan te vullen en de lege verpakkingen weer mee terug te nemen. Deze worden tot wel 8 keer hergebruikt.

Navul-pouch 3 liter voor open dispenser systemen

De Unwaste vloeibare zeep gemaakt met sinaasappelschillen is daarnaast ook beschikbaar in een navul-pouch van 3 liter. Deze navulzak is voorzien van een kraantje zodat hij makkelijk na te vullen is. Zodra de pouch leeg is wordt ook deze door ClearCircle opgehaald om vervolgens hergebruikt te worden. Gemakkelijk én goed voor de planeet!

Meer informatie