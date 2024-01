Bij bloempottenproducent elho zit duurzaamheid en liefde voor de natuur in het DNA geworteld. Afval zien als waardevolle grondstof voor een nieuw product maakt onderdeel uit van deze roots. Dit heeft geleid tot een nieuw product met duurzaamheid to the boon: de elho ‘koffiepot’, gemaakt van 100% gerecycled materiaal en met koffiedik van minimaal drie kopjes koffie. De miljoenen kilo’s koffiedik die jaarlijks op de vuilnisbelt belanden, krijgen op deze manier een tweede leven in de vorm van een kwalitatieve bloempot. Met een koffieplantje erin is de cirkel écht rond.

Duurzaamheid ‘to the boon’ karaktereigenschappen

De elho koffiepot is gemaakt van 100% gerecycled afval: een combinatie van hergebruikt plastic en grondstof gemaakt van koffiedik. Elk product bevat minstens 3 kopjes koffie afval: van de 14 cm pot en 3,4 kopjes tot de 22 cm pot en 10,9 kopjes. Het koffiedik komt van de specialist in biobased producten, Coffee Based. Zij delen elho’s visie om afval te zien als waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Omdat er jaarlijks 100 miljoen kilo koffiedik bij het restafval belandt – terwijl dit perfect is voor hergebruik – kiezen zij voor deze afvalstroom. Het koffiedik heeft een ideale match gevormd met het 100% gerecyclede kunststof dat elho voor haar producten gebruikt.

Koffiedikke vrienden voor het leven

Het materiaal van deze innovatieve bloempot is zo sterk als de meest donkere koffieboon, én is 100% recyclebaar. Elho streeft naar een zo duurzaam mogelijke productie; hiervoor gebruiken ze eigen windenergie. Maar óók dat de producten die op de markt worden gebracht een leven lang mee kunnen gaan. Onverwoestbaar zijn. Met de koffiepot hebben ze dit ook weten te evenaren.