Unwaste lanceert zwarte vloeibare zeep gemaakt met koffiedik

Na 2 jaar ontwikkelen brengt Unwaste een circulaire vloeibare zeep op de markt gemaakt met koffiedik. Unwaste is hierin de eerste: het is uniek dat een vloeibare zeep is gemaakt met afval. Ook heeft de zeep nog een andere opvallende eigenschap: de zeep is zwart.

Noor Buur, co-founder van Unwaste: “De vloeibare zeep, geschikt voor hand en body, is gemaakt met koffiedik dat anders zou zijn weggegooid. Unwaste zet een streep door afval en gebruikt deze waardevolle reststromen om zeep van te maken.” De circulaire zeep bevat 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, is vegan en geproduceerd in Nederland. Noor: “De zeep heeft z’n natuurlijke lichte scrub uit de koffiedik en bevat geen microplastic. Voor een extra fijne geur is er een subtiele toevoeging gedaan van natuurlijke dennenolie. Er worden dus geen chemische geuren toegevoegd. Dat vind ik het mooie: zeep geproduceerd met afval, maar het is wel zeep zonder troep.”

Zwarte zeep?!

Het gebruik van de zeep zal zeker vragen oproepen. Zwarte zeep, dat zijn we niet gewend. Jeroen Derks, manager B2C market: “Het contrast van deze zeep is opvallend. Het leuke is dat de zeep zwart is als je het in de hand neemt, maar het maakt je handen wel schoon. Na het toevoegen van water zal het fijn wit schuimend worden.” Jeroen is blij dat de zwarte vloeibare zeep is toegevoegd aan het assortiment: “Onze klanten kunnen nu beide zepen – sinaasappelschil en koffiedik – in vaste én vloeibare vorm krijgen. Met beide zepen bieden we een duurzame alternatief aan voor gewone zeep. Daarmee is de cirkel rond”.

De rocky road van productontwikkeling

Omdat het produceren van zeep met afval onontgonnen gebied is, heeft de productie-ontwikkeling een lange aanloop gehad. Na 2 jaar ontwikkelen is 3 maanden geleden ‘het frisse broertje’ van de koffiedik-zeep op de markt gekomen: vloeibare zeep gemaakt met sinaasappelschillen.

Noor: “Je hebt een lange adem nodig om verzorgingsproducten met afval te ontwikkelen. Het blijft een complex natuurlijk proces: natuurlijk organisch ‘afval’ moet ook een stabiel ingrediënt blijven in vloeibare zeep.. We zijn blij dat het is gelukt. Het is onze missie om een streep te zetten door afval en dagelijks gebruik van verzorgingsproducten met afval de norm te laten worden.”

Beschikbaarheid

De vloeibare koffiedik-zeep is per direct beschikbaar in de webshop op www.unwaste.nl en via diverse retail-partners. Net als de vloeibare zeep gemaakt van sinaasappelschillen is de vloeibare zeep uit koffiedik verkrijgbaar in verpakkingen van 250ml en 500ml.

Ook voor het facilitaire domein is de vloeibare koffiedik-zeep als dispencer-zeep beschikbaar. Noor: “Ik ben heel blij dat we met deze vloeibare zeep een circulaire oplossing hebben voor dagelijks gebruik in de facilitaire bedrijfsvoering. Mooi dat grote kantoren en high traffic locaties nu ook de duurzame stap kunnen maken. Ik kijk uit naar de blikken op mensen hun gezicht als ze zwarte zeep uit de dispenser krijgen. Unwaste vertelt het verhaal van de schoonheid van afval op iedere dispenser. Dagelijks gebruik én dagelijkse inspiratie dus!.”