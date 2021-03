Unox zet in op plantaardig met verdubbeling aanbod vleesvervangers

Unox werkt aan het toekomstbestendig maken van zijn assortiment en daarmee de toekomst van de Hollandse pot. Door het verminderen van dierlijk vlees en toevoegen van meer groente in zijn producten maakt Unox het de Nederlander makkelijker om meer plantaardig te eten. Zo wil het merk dat in 2025 zijn aanbod van vleesvervangers is verdubbeld en werkt het aan de ontwikkeling van producten die deels uit vlees en deels uit groente en peulvruchten bestaan. Daarnaast vergroot Unox de hoeveelheid groente en peulvruchten in zijn soepen nog verder en zal het percentage vegetarische soepen groeien van 42% naar 60%. Alle innovaties hebben uiteindelijk als doel om Nederlanders op weg te helpen naar een eetpatroon met een 50/50 balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, wat beter is voor mens, dier en planeet.

De toekomst van de Hollandse pot

Unox vindt dat de Hollandse pot altijd lekker moet blijven, nu en in de toekomst. Want tijden veranderen, maar we koesteren onze iconische gerechten, zoals erwtensoep en stamppotten. Gerechten waar we een warm gevoel van krijgen. Om deze nostalgie te bewaken zet Unox zich in voor de toekomst van lekker Hollands eten; maaltijden die voedzaam zijn en tegelijkertijd het milieu minder belasten. Alle producten worden daarom getoetst aan de criteria ‘beter, minder en geen vlees’ en ‘meer groente’.

“Unox staat voor heerlijke, voedzame eenvoud en dat willen we behouden”, aldus Esther van Spronsen, Marketing Director Unox. “Met deze veranderingen helpen we consumenten om ook in de toekomst met een goed gevoel te kunnen blijven genieten van een heerlijk bord stamppot of een kom soep.”

Minder dierlijk en meer plantaardig vlees

Unox wil het Nederlanders makkelijker maken om minder dierlijk vlees te eten en er daarnaast voor zorgen dat het vlees dat wél gegeten wordt afkomstig is van dieren die een beter leven hebben gehad. Hiervoor verdeelt het merk zijn vleesportfolio in de volgende categorieën:

Beter: 100% van het vlees krijgt per 2022 het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming en kippenvlees krijgt, vanwege de lage klimaatbelasting 1 en minder verzadigd vet, meer focus naast varkensvlees.

en minder verzadigd vet, meer focus naast varkensvlees. Minder: Unox krijgt meer producten die bestaan uit een combinatie van groente en vlees. Voorbeeld hiervan zijn de chipolataworstjes die in mei van dit jaar worden geïntroduceerd. Hierin is een deel van het vlees vervangen door bijvoorbeeld kidneybonen en paprika.

Geen: Per 2025 wil Unox het aanbod van vleesvervangers verdubbelen en worden 60% van de soepen vegetarisch versus 42% nu.

Meer groente

Een plantaardiger voedingspatroon gaat hand-in-hand met het eten van meer groente, dus wil Unox het de consument makkelijker maken om deze toe te voegen aan diens eetpatroon. Nieuwe Unox-soepen die vanaf 2022 worden geïntroduceerd bevatten daarom ten minste 140 gram groente per portie – versus gemiddeld 100 nu – al dan niet in combinatie met peulvruchten. Hierdoor bevatten de soepen meer vezels en eiwitten zodat deze goed passen in een dieet waarin minder tot geen dierlijk vlees gegeten wordt. Daarnaast biedt Unox receptinspiratie voor gerechten met meer groente, zoals verschillende stamppotvariaties met en zonder dierlijk vlees.

50/50 in 2025

Momenteel eten Nederlanders wekelijks zo’n 3 kilogram dierlijke eiwitrijke producten, waarvan 20% vlees, 70% zuivel, 3% eieren en 3% vis, schaal- en schelpdieren2. De gemiddelde eiwitconsumptie bedraagt 78 gram per dag, bijna 25% meer dan nodig. De verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in ons voedselpatroon is circa 61/393. “De overconsumptie moet omlaag en de verhouding weer terug naar 50/50. Dat is beter voor onze gezondheid en voor de planeet”, zo stelt de Green Protein Alliance, kartrekker binnen de eiwittransitie. Unox neemt zijn rol hierin serieus door de hoeveelheid vlees in zijn producten te verminderen en groente en peulvruchten toe te voegen.

“Het is een grote stap om Nederland te helpen in 2025 net zoveel plantaardige als dierlijke eiwitten te eten. Maar met het groeiende besef van de consument dat hun keuzes een positief effect kunnen hebben op hun gezondheid en op het milieu, zeker niet ondenkbaar”, vervolgt van Spronsen. “50% van de Nederlanders eet nog steeds dagelijks vlees. 43% is flexitariër en eet dus af en toe vlees en maar liefst 86% zegt minder vlees te willen eten. Hier valt dus veel winst te behalen. Omdat Unox jaarlijks gemiddeld bij 8 van de 10 huishoudens onderdeel is van de maaltijd kan het op grote schaal een positieve impact maken op de verandering van de Nederlandse keuken en de Hollandse pot. Met lekkere en plantaardige variaties maken we het makkelijker om de juiste keuze te maken: beter, minder of geen vlees én meer groente.”

Commitments onderdeel van Future Foods-strategie

De commitments van Unox zijn onderdeel van Unilever’s Future Foods-strategie. Future Foods markeert niet alleen de toezegging om het foods-portfolio te verbeteren, het is ook de belofte om te helpen om het wereldwijde voedselsysteem te transformeren. Hiermee heeft iedereen, overal, toegang tot gezond en betaalbaar voedsel dat goed is voor de planeet.

1 Bron: Milieu Centraal

2 Bron: Voedselconsumptiepeiling

3 Bron: Voedselconsumptiepeiling