In een wereld die vraagt om diepgaande verandering, lanceert de University of Groningen Business School (UGBS) in samenwerking met de Rudolf Agricola School for Sustainable Development van de RUG een uniek tweedaags retreat: ‘De Regeneratieve Leider’, met prof.dr. Kim Poldner. Dit programma, speciaal ontworpen voor senior leiders, biedt ruimte om te vertragen, te verdiepen en te verbinden. Midden in de natuur.

Centraal staat de overtuiging dat regeneratief leiderschap niet alleen duurzaamheid nastreeft, maar actief bijdraagt aan het herstel en de vernieuwing van mensen, organisaties en ecosystemen. De eerste editie vindt plaats op 11 en 12 juni 2026 op Landgoed Roggebotstaete, middenin de nieuwe wilde natuur van Flevoland.

Vertragen om te vernieuwen

‘De Regeneratieve Leider’ is geen traditioneel leiderschapsprogramma. Het is een ervaringsgerichte reis, waarbij wetenschap, kunst en natuur samenkomen.

“In een complexe wereld is regeneratief leiderschap geen keuze meer, maar een noodzaak,” aldus prof.dr. Kim Poldner, hoogleraar Circulaire en Regionale Economische Ontwikkeling en kerndocent van het programma. Haar expertise, gecombineerd met de kennis en het netwerk van de Rudolf Agricola School, zorgt voor een wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk relevante aanpak. “Echt leiderschap gaat niet over versnellen, maar over vertragen. Over ruimte maken voor reflectie, verbinding en diepgaande verandering.”

Tijdens het retreat leren deelnemers hoe ecologische principes richting kunnen geven aan hun leiderschap. Wandelend door de natuur, onder begeleiding van wetenschappers en kunstenaars, verkennen zij systeemdenken, regeneratie en persoonlijke transformatie. Poldner: “We combineren inzichten uit de transitietheorie, regeneratieve organisatiemodellen en systeemdenken. Zo helpen we leiders om de complexe maatschappelijke context van hun werk beter te begrijpen en te beïnvloeden.”

Unieke mix van wetenschap, kunst en natuur

Het programma vindt plaats op Landgoed Roggebotstaete. Deelnemers verblijven in ecologisch gebouwde ruimtes en glampingtenten. Het retreat omvat circa 10–15 km wandelen per dag, met volop ruimte voor reflectie, dialoog en het delen van inzichten.

Poldner verzorgt de academische verdieping en legt de verbinding tussen de verschillende wetenschappelijke bijdragen van de fellows van Rudolf Agricola. Daarnaast werken deelnemers met ervaren procesbegeleiders (van Leadership for Life) en kunstenaars (van Circus Andersom). Deze partners brengen verwondering, diepgang en luchtigheid in het programma.

Circus Andersom is een makerscollectief dat zorgt voor ‘ontregelende verbinding’ vanuit hun ervaring dat creativiteit, geen tijdelijke impuls moet zijn, maar een voorwaarde voor duurzame verandering.

“Kunst maakt complexe vraagstukken tastbaar en bespreekbaar,” legt Poldner uit. “En de procesbegeleiding zorgt voor een veilige leeromgeving, waarin persoonlijke groei en teamontwikkeling centraal staan.”

Praktische tools voor toekomstgericht leiderschap

Het programma maakt gebruik van de bewezen methodieken van The Work That Reconnects (Joanna Macy) en Theory U (Otto Scharmer). Deelnemers werken aan:

verdieping in persoonlijk en regeneratief leiderschap

ontwikkeling van een hernieuwde visie op leiderschap

versterking van vertrouwen en samenwerking in teams

praktische handvatten voor toekomstgericht besturen

Voor wie?

Het retreat is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, managers, dga’s en professionals die op zoek zijn naar verdieping en vernieuwing in hun leiderschap. Poldner: “Of u nu individueel wilt groeien of als team – van maximaal 15 personen – wilt werken aan vertrouwen en impactvolle samenwerking, dit programma biedt de ruimte om samen te leren en nieuwe stappen te zetten.

Een unieke kans voor leiders die niet alleen willen sturen, maar ook willen inspireren, verbinden en vernieuwen. Laten we samen de toekomst regenereren!”

