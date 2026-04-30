De Rainforest Alliance verwelkomt de lancering van Lavazza’s La Reserva de ¡Tierra! Selection, de eerste professioneel gerichte koffie afkomstig van boerderijen gecertificeerd onder de Rainforest Alliance Regeneratieve Landbouwstandaard. De lancering is een belangrijke stap in het vertalen van regeneratieve landbouw van veldinzet naar consument, en toont aan hoe bedrijven en boeren samen kunnen werken aan een veerkrachtigere toekomst voor koffie.

De nieuwe koffie bouwt voort op een samenwerking tussen Lavazza en de Rainforest Alliance die meer dan twee decennia teruggaat en een gedeelde toewijding laat zien aan boeren, de natuur en toeleveringsketens. Het laat ook zien hoe regeneratieve landbouw verder kan gaan dan brede ambities en kan uitgroeien tot geloofwaardige, meetbare actie op boerderijniveau.

De Rainforest Alliance heeft haar Regeneratieve Landbouwstandaard ontwikkeld om boeren en bedrijven een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd certificeringspad te bieden voor het meten en verbeteren van voortgang op belangrijke impactgebieden, waaronder bodemgezondheid en -vruchtbaarheid, biodiversiteit, klimaatweerbaarheid, waterbeheer en bestaansmiddelen. De standaard wordt onafhankelijk geauditeerd en is ontworpen om regeneratieve doelstellingen te vertalen naar geverifieerde resultaten.

Nu de sector te maken heeft met uitdagingen als klimaatverandering, bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies en economische druk op producenten, ziet de Rainforest Alliance regeneratieve landbouw als een veelbelovende weg om koffielandschappen te herstellen en laten gedijen.

“Wil regeneratieve landbouw echte waarde leveren, dan moet het in de praktijk werken: voor boeren, voor ecosystemen en voor de bedrijven die afhankelijk zijn van veerkrachtige toeleveringsketens,” aldus Luis Iseppe, Senior Director Corporate Engagement & Partnership bij The Rainforest Alliance. “Deze lancering laat zien hoe dat eruitziet wanneer een langdurig partnerschap gepaard gaat met geloofwaardige standaarden, ondersteuning in het veld en continue verbetering.”

Voor boeren helpt regeneratieve landbouw de bodemgezondheid te herstellen, biodiversiteit te beschermen, waterbeheer te verbeteren, de weerbaarheid tegen klimaatschokken te versterken en een stevigere basis te leggen voor langetermijnproductiviteit en betere levensomstandigheden. Voor bedrijven biedt regeneratieve landbouw een manier om te investeren in de gezondheid van zowel landbouwgrond als boerengemeenschappen, wat bijdraagt aan een betrouwbaardere toeleveringsketen op de lange termijn. Voor consumenten geeft het regeneratieve keurmerk een duidelijker signaal dat een product afkomstig is van boerderijen en toeleveringsketens die werken aan het herstel van landschappen en de ondersteuning van plattelandsgemeenschappen.

De lancering van Lavazza is het gevolg van vroege implementatie-inspanningen met directe ondersteuning voor de regeneratieve transitie in Honduras, waar meer dan 70 boerderijen al certificering hebben behaald onder de Rainforest Alliance Regeneratieve Landbouwstandaard via technische training, operationele ondersteuning en begeleiding. Dit werk heeft de weg versneld van certificeringsontwerp naar adoptie in de praktijk en nu naar een consumentgericht marktsignaal. De koffie zal vanaf juni 2026 beschikbaar zijn op de internationale markt.

De lancering van La Reserva de ¡Tierra! Selection door Lavazza toont hoe regeneratieve landbouw al vorm krijgt, door verandering op boerderijniveau te koppelen aan bedrijfsactie en consumentenerkenning.