Vandaag maakt Canon Europe bekend dat het opnieuw is uitgeroepen tot leider in het Sustainability Leaders Report van Quocirca, waarin de milieu-inspanningen van grote printerfabrikanten en de breedte en diepgang van hun op duurzaamheid gerichte producten en diensten worden belicht. In de 2025-editie van het jaarlijks gepubliceerde rapport wordt Canon opnieuw erkend voor zijn uitgebreide inzet voor duurzaamheid in het hele bedrijf, die elke fase van de bedrijfsvoering omvat, van productconcept en -ontwerp tot logistiek en herfabricage.

Bovendien werd Canon’s sterke merkperceptie op het gebied van duurzaamheid benadrukt in Quocirca’s Brand Perception Report 2025, waaruit bleek dat bijna de helft (49 procent) van de respondenten Canon als een sterk duurzaamheidsmerk beschouwde – een stijging ten opzichte van 38 procent in 2024.

Peter Saak, hoofd van de Integrated Printing & Services Group bij Canon Europe, zegt hierover: “Bedrijven staan vandaag de dag voor cruciale beslissingen op het gebied van duurzaamheid – ze moeten hun weg vinden in nieuwe wetgeving, transparanter rapporteren en hun reputatie hooghouden door de uitstoot te verlagen. Ons innovatieve portfolio is ontworpen om klanten bij deze uitdagingen te ondersteunen, en we zijn verheugd dat we door Quocirca opnieuw zijn uitgeroepen tot leider in dit belangrijke brancheverslag. Duurzaamheid blijft de kern van ons bedrijf – en geleid door onze Kyosei-filosofie, wat betekent samen leven en werken voor het algemeen belang, zullen we onze acties blijven versnellen om een verdere positieve impact op het milieu en de samenleving te realiseren”.

De positie van Canon in het Sustainability Leaders Report van Quocirca

In het rapport van dit jaar werd Canon erkend voor zijn voortdurende inspanningen om het ontwerp van zijn portfolio te verbeteren en voor de manier waarop het nieuwe benaderingen heeft geïntroduceerd ter ondersteuning van de circulaire economie en ter bevordering van CO2-reductie. Quocirca benadrukte ook hoe Canon een aantal digitale oplossingen heeft geïntroduceerd die zijn klanten helpen het gebruik van apparaten te optimaliseren, waardoor het organisaties kan ondersteunen bij digitaliseringsprocessen. Het rapport vermeldde ook Canon’s aanpak van diensten op afstand en slimme diensten, waardoor de noodzaak van persoonlijk onderhoud aan apparaten wordt verminderd, de daarmee gepaard gaande uitstoot tot een minimum wordt beperkt en de efficiëntie wordt ondersteund. Daarnaast werd melding gemaakt van de uitmuntende onderscheidingen die Canon heeft ontvangen voor zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de EcoVadis Platinum Rating, die in februari 2025 werd toegekend.

Quocirca benadrukt ook de volgende initiatieven die Canon hebben geholpen zijn positie op het gebied van duurzaamheid te versterken:

Uitgewerkte strategie voor herfabricage

Belangrijk is dat in het rapport de revisie-strategie van Canon wordt genoemd, waarin wordt beschreven hoe de multifunctionele apparaten van het bedrijf sinds 1992 worden gereviseerd. Canon reviseert momenteel zijn vlaggenschipserie imageRUNNER ADVANCE ES in zijn speciale fabriek in Giessen, Duitsland, waar de apparaten worden gereviseerd met ten minste 90 procent hergebruikte onderdelen. Canon knapt ook multifunctionele apparaten op voor verkoop in heel Europa via zijn Certified Used (CU)-programma, dat strenge prestatie- en betrouwbaarheidsniveaus garandeert.

Leiderschap op het gebied van circulaire economie

Quocirca wijst op de steun van Canon voor de circulaire economie, die een belangrijk onderdeel vormt van zijn duurzaamheidsstrategie – waarbij de organisatie een bedrijfsmodel ontwikkelt dat de creatie en het beheer van producten op een circulaire manier ondersteunt. Ook wordt de nadruk gelegd op het streven van Canon om onderdelen en hardware waar mogelijk te recyclen voor een tweede leven, en op het gebruik van duurzame materialen om de levenscyclus van producten te verlengen en te helpen voorkomen dat onderdelen moeten worden vervangen in zijn refurbishment- en remanufacturingprocessen.

Het rapport merkt ook op dat Canon zijn capaciteiten blijft verbeteren om zijn programma’s voor het inzamelen, recyclen en hervullen van cartridges en printverbruiksartikelen uit te breiden, waarbij initiatieven worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat grondstoffen, waar mogelijk, binnen dezelfde regio worden gecirculeerd waarin ze worden verbruikt.

Ook de samenwerking van Canon met ClimatePartner werd benadrukt – dit belangrijke partnerschap bestaat al sinds 2012 en helpt klanten verantwoordelijkheid te nemen voor hun broeikasgasemissies door klimaatprojecten te financieren. Het rapport erkent ook het verantwoord geproduceerde Zero Paper-assortiment van Canon, dat eveneens door ClimatePartner is gecertificeerd en klanten verder ondersteunt bij het verminderen van hun uitstoot.

Verantwoorde productie en logistiek

Quocirca wijst ook op Canon’s inzet voor duurzaam productontwerp, dat gericht is op het creëren van energiezuinige en duurzame apparaten – en het helpen verminderen van de impact van service- en reparatiebehoeften. Het benadrukt ook hoe Canon helpt afval te verminderen door het hergebruik en de recycling van onderdelen en grondstoffen gedurende de hele levenscyclus van zijn producten.

Daarnaast wordt in het rapport gewezen op het streven van Canon om het gebruik van niet-duurzame verpakkingen terug te dringen door het gebruik van kunststof te minimaliseren en meer gebruik te maken van recyclebare kartonnen verpakkingen. Ook wordt lof uitgesproken voor de logistieke activiteiten van het bedrijf, waarbij de methode van het rondreizen van containers is ingevoerd, waardoor ervoor wordt gezorgd dat er tijdens het transport geen lege containers worden gebruikt.