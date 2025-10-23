Unilever stopt met het gebruik van onduidelijke duurzaamheidsclaims op de verpakkingen van hun producten. De Consumentenbond beschuldigde het bedrijf deze zomer in een publicatie in de Consumentengids van het gebruiken van in hun ogen misleidende duurzaamheidsclaims. De Consumentenbond vroeg de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om hiertegen op te treden. Unilever gebruikt claims zoals “duurzaam geteelde pinda’s”, “duurzaam verbouwde groente” of “duurzame verpakking”. In gesprek met de ACM heeft Unilever aangegeven te stoppen met deze claims.

Concreet betekent dit dat Unilever vanaf 1 januari 2026 de meeste verpakkingen heeft aangepast. Producten met de oude verpakkingen kunnen na 1 januari 2026 nog wel in de winkel liggen omdat supermarkten hun voorraden opmaken. Sommige verpakkingen heeft Unilever al aangepast. De meeste verpakkingen liggen in het eerste kwartaal van 2026 aangepast in de winkel. De ACM blijft met Unilever in gesprek over de manier waarop Unilever kan communiceren over hun duurzaamheidsprogramma’s.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Eerder kondigden wij onderzoek aan naar de duurzaamheidsclaims in de levensmiddelensector. Nadat de Consumentenbond met haar oproep kwam, hebben wij contact gezocht met Unilever. Wij zijn blij dat het bedrijf stopt met vage en algemene duurzaamheidsclaims die onduidelijk zijn voor consumenten. De ACM juicht het toe dat bedrijven verduurzamen en daarover eerlijk communiceren.”

ACM en duurzaamheid

De ACM focust haar onderzoek naar duurzaamheidsclaims dit jaar op de levensmiddelensector. Later dit jaar zal de ACM meer resultaten hiervan melden. De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Verduurzaming van producten en consumptie is essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan onder meer bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken.

Niet alleen consumenten moeten worden beschermd tegen misleidende claims. Als bedrijven juist en duidelijk communiceren over de inspanningen die zij doen voor duurzaamheid, bevordert dat de eerlijke concurrentie tussen bedrijven.