Twee jaar geleden startte de samenwerking tussen Unilever en Too Good To Go gericht op het tegengaan van voedselverspilling. Vandaag kondigen beide partijen aan dat er in totaal 1 miljoen producten zijn gered van verspilling. De samenwerking begon met het aanbieden van magic boxen – een verrassingspakket met producten die tegen de ‘ten minste houdbaar tot-datum’ (THT) zitten of niet meer via de reguliere kanalen verkocht kunnen worden – met Unilever-producten via de app van Too Good To Go.

Eind 2022 introduceerden beide partijen de mogelijkheid om een pakket met producten van onder andere Unox, Knorr, Calvé en Conimex thuis te laten bezorgen. De samenwerking tussen Unilever en Too Good To Go startte in 2020 met een pilot in Rotterdam waarbij 1.000 magic boxen werden aangeboden. Vervolgens is deze pilot opgeschaald en werden er in totaal meer dan 400.000 producten gered. In 2022 introduceerden beide partijen de mogelijkheid om via de app van Too Good To Go een pakket met Unilever-producten, die niet meer via de reguliere kanalen kunnen worden aangeboden, te laten thuisbezorgen.

Geertje Zeegers, Country Manager Too Good To Go Nederland: ‘Inmiddels hebben meer producenten zich aangesloten, waardoor er gevarieerde magic boxen aangeboden kunnen worden zoals een BBQ pakket en een Wereldkeuken pakket. Ook zijn we met Unilever aan het kijken om in andere landen een thuisbezorgservice op te zetten, want in Nederland hebben we laten zien dat het werkt.’

Voedselverspilling naar nul

In Nederland heeft Unilever de afgelopen twee jaar geen goede producten verspild en is het\ doel om voedselverspilling naar nul te brengen. Om dit doel te bereiken, wordt er – door de

keten heen – gekeken hoe verspilling kan worden tegengegaan. Het zorgen voor een betere planning is essentieel om verspilling te voorkomen. Middels het gebruik van data sluit Unilever het productaanbod steeds beter aan op de vraag. Bij seizoensproducten, zoals erwtensoep en BBQ-sauzen, blijft het lastig. Daar kan een warme winter of koele zomer ervoor zorgen dat er minder erwtensoep of BBQ-sauzen worden geconsumeerd dan verwacht en er dus producten overblijven.

Unilever werkt naast Too Good To Go ook samen met Foodello om producten die dicht bij de ‘ten minste houdbaar tot-datum’ (THT) zitten voor een lagere aankoopprijs aan te bieden. Foodello is

een E-commerce platform dat zich focust op producten die niet in de winkelschappen belanden vanwege de houdbaarheidsdatum of een veranderende verpakking. Ook werkt Unilever al

jarenlang samen met de Voedselbank. Jaarlijks doneert Unilever ruim 1 miljoen producten.

Bij de consument thuis voedselverspilling tegengaan

Ook bij consumenten thuis vindt voedselverspilling plaats. Nederlandse huishoudens verspillen gemiddeld 34 kg eten per persoon per jaar. Ruim 10% van de voedselverspilling bij consumenten thuis komt door verwarring tussen de tenminste houdbaar tot-datum (THT) en te gebruiken totdatum (TGT). Recent hebben diverse Unilever-merken, waaronder Unox, Knorr, Conimex en Hellmann’s, als onderdeel van de samenwerking met Too Good To Go het ‘kijk, ruik, proef – voor je verspilt’-label op hun verpakkingen geïntroduceerd. Dit label laat consumenten vaker op hun zintuigen vertrouwen, in plaats van enkel op de ‘ten minste houdbaar tot-datum’ (THT) en gaat op die manier voedselverspilling thuis tegen. Inmiddels is het label op 60 producten te vinden en wordt er gekeken om nog meer producten toe te voegen. Ook sluiten er andere bedrijven aan die het logo willen gebruiken op hun productverpakking. Op deze manier wordt de consument bewuster van diens verspilling. Daarnaast biedt Unilever-merk Conimex consumenten receptinspiratie om overgebleven rijst en restjes groenten te gebruiken voor Nasi Goreng.

Debora van der Zee – Denekamp, General Manager Unilever Nutrition Noord Europa: ‘We werken dagelijks aan onze missie om voedselverspilling te stoppen. Een gedreven Unilever team

van zogenoemde ‘Waste Warriors’ is hier de drijvende kracht achter. Zij brengen de risico’s op voedselverspilling in kaart en komen continu met ideeën om dit verder naar nul te brengen. De samenwerking met Too Good To Go, waarbij we nu al 1 miljoen producten aan consumenten konden aanbieden, is hier een mooi voorbeeld van. Inmiddels bieden we via deze weg ook producten aan in België en Denemarken.

Onderzoek naar consumentengedrag rondom houdbaarheidsdatum

Om consumentengedrag ten aanzien van voedselverspilling beter te begrijpen, zijn de Wageningen University & Research, stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Too Good To Go en Unilever een onderzoek gestart. Het doel is om te begrijpen hoe consumenten omgaan met een THT-datum. Bepaalde producten uit Too Good To Go magic boxen worden bijvoorbeeld in de voorraadkast gezet. Het onderzoek brengt onder andere het gedrag van consumenten rondom de houdbaarheid van deze producten in kaart.

Toine Timmermans, Directeur stichting Samen Tegen Voedselverspilling: ‘Via Samen Tegen Voedselverspilling werken bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan het realiseren van verspillingsvrije voedselketens. Alle partijen kunnen veel van elkaar leren en elkaar helpen om sneller voortgang te boeken. Ik ben erg blij met het recent gestarte onderzoek naar hoe consumenten beter kunnen omgaan met een THT-datum. We hopen concrete bewijslast te kunnen ontwikkelen voor welke productgroepen mogelijk geen THT-datum nodig is, en hoe aanvullende informatie op de verpakking kan helpen om verspilling te voorkomen.’

Unilever wil voedselverspilling halveren tegen 2025

In onze Unilever ‘Future Foods’ strategie hebben we toegezegd om de voedselverspilling in al onze activiteiten van fabriek tot schap te halveren tegen 2025. Dat is 5 jaar eerder dan de VN doelstelling (SDG) in 2030. Onze missie om voedsel te beschermen en te behouden, kunnen we niet alleen bereiken. Daarom werken we samen met partners, zoals Too Good To Go, in de volledige voedselketen, om het systeem te veranderen en te helpen een einde te maken aan de voedselverspilling. Ook werkt Unilever al jarenlang samen met de Voedselbank. Jaarlijks doneert Unilever ruim 1 miljoen producten en in de afgelopen 3 jaar liep dit op tot een totaal van ruim 6 miljoen producten, waardoor grote hoeveelheden producten niet verspild werden, maar terechtkwamen bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Het aantal producten dat Unilever jaarlijks aan de Voedselbank doneert, verandert niet door de samenwerking met Too Good To Go.