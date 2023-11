Coca-Cola in Nederland en Too Good To Go kondigen vandaag hun samenwerking aan. Eind vorig jaar startte Too Good To Go – de grootste marktplaats voor voedseloverschotten wereldwijd – met het aanbieden van Magic Pakketten die thuis geleverd worden. Met dit concept kunnen consumenten een Magic Pakket bestellen via de app en thuis laten bezorgen door PostNL. Het gaat om pakketten met een variatie aan producten van producenten die om verschillende redenen niet meer aan leveranciers kunnen worden geleverd, maar die voor consumenten nog lang genoeg houdbaar zijn. Vanaf heden zijn enkele producten van Coca-Cola daar onderdeel van.



De vaste samenwerking volgt op een pilot die in maart 2023 startte en waarbij 7.000 Fuze Tea producten en 3.300 Sprite producten werden aangeboden. Eva Amsterdam, duurzaamheidsmanager bij Coca-Cola Europacific Partners, licht toe: “Na een succesvolle pilot zijn we blij om officieel samen te werken met Too Good To Go en hun innovatieve Magic Pakketten in te zetten. Als producent zijn we altijd gericht op het voorkomen van verspilling. Dat ligt al zeer laag, maar op deze manier kunnen we het nog verder reduceren. Nu Too Good To Go de Magic Pakketten direct aan huis bezorgt, kunnen mensen op een toegankelijke wijze genieten van onze producten die anders niet in de winkel verkrijgbaar zijn.”

Geertje Zeegers, Country Director van Too Good To Go Nederland: “Een deel van de geproduceerde frisdranken komt door bijvoorbeeld wetgeving rondom houdbaarheidsdata nooit in de supermarktschappen terecht. Dat is zonde en door deze op te nemen in de Magic Pakketten kunnen ze tijdig geconsumeerd worden. We zijn dan ook ontzettend blij dat we deze verspilling samen met Coca-Cola tegen kunnen gaan.”

Magic Pakket

Via de Too Good To Go-app kun je producten die anders worden weggegooid, reserveren en ophalen bij een restaurant, bakker of supermarkt in de buurt. Daar is sinds vorig jaar een nieuwe feature bijgekomen; het bestellen en thuisbezorgd krijgen van een pakket met producten die niet meer via de reguliere kanalen kunnen worden aangeboden. Hiermee wordt landelijke dekking mogelijk: ook mensen die ver wonen van deelnemende locaties of die geen geschikte ophaaltijden vinden, kunnen nu pakketten via de app bestellen die ze bij hen thuis afgeleverd krijgen door PostNL.