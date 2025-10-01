De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) opende op dinsdag 30 september officieel het Casimir Institute, het nieuwe onderzoeksinstituut voor future chips en hightechsystemen. Met deze stap wil de TU/e haar ambitie om dé chipuniversiteit van Europa te worden kracht bijzetten en tegelijk bijdragen aan de technologische soevereiniteit van het continent. Het Casimir Institute verenigt drie bestaande TU/e-onderdelen: het Eindhoven Hendrik Casimir Institute, het High Tech Systems Center en het Future Chips Flagship, tot één krachtig nieuw onderdeel.

De TU/e lanceerde het nieuwe instituut tijdens het Future of Chips event op dinsdag 30 september, in aanwezigheid van onder meer minister Vincent Karremans (Economische Zaken), de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, ASML, NXP en TSMC.

Het onderzoeksinstituut brengt ruim 700 wetenschappers samen die zich richten op onder meer halfgeleiders (‘semicon’), quantumtechnologie, fotonica, geavanceerde materialen, hightech-systemen en fundamenteel onderzoek. “Deze geïntegreerde aanpak is uniek, aldus TU/e-rector magnificus Silvia Lenaerts. “Hierdoor vinden onderzoekers van verschillende disciplines elkaar sneller, delen ze makkelijker hun inzichten en werken ze eenvoudiger samen over hun afzonderlijke vakgebieden heen. Zo zetten we sneller kennis om in economische en maatschappelijke impact.”

Europese voortrekkersrol

De TU/e doet al ruim vijftig jaar toonaangevend onderzoek naar chips. Met het Casimir Institute bouwt de TU/e voort op haar sleutelpositie in het Brainport-ecosysteem en verstevigt zij haar rol als internationale voortrekker in chiponderzoek en -ontwikkeling.

Zo ontwikkelt de TU/e een nieuw lab- en cleanroomgebouw ter waarde van 200 miljoen euro, mede ondersteund door ASML, en werkt de universiteit samen met TNO aan een proeffabriek voor fotonische chips op de High Tech Campus. Verder speelt de universiteit een rol in diverse pilots en initiatieven die voortkomen uit de in 2023 aangenomen Chips Act van de Europese Commissie. Denk aan het ChipNL Competence Center en het Europese Chip Design Platform.

TU/e in wereldtop voor geavanceerde materialen

De TU/e behoort bovendien tot de wereldtop in onderzoek naar nieuwe materialen voor chips. Grote bedrijven als Intel, TSMC, ASM en ASML werken graag met de universiteit samen omdat zij hier unieke kennis vinden. In de cleanrooms wordt bijvoorbeeld gewerkt aan lagen van slechts enkele atomen dik en aan veelbelovende nieuwe materialen voor chips zoals zogenaamde 2D-materialen, die op termijn mogelijk het aloude silicium vervangen.

Deze initiatieven en projecten krijgen centrale coördinatie of ondersteuning vanuit het Casimir Institute, waarin betrokkenen van bestaande faculteiten en diensten, evenals externe partners, elkaar vinden. “Ons doel is helder,” zegt wetenschappelijk directeur Bart Smolders van het Casimir Institute. “We willen dé plek zijn waar de toekomst van chips en hightechsystemen vorm krijgt voor Nederland, voor Europa en zelfs voor de wereld.”

Bijzondere aandacht voor duurzaamheid

Het instituut zet bovendien mens en milieu nadrukkelijk centraal. Het energieverbruik van ICT-infrastructuur (denk aan AI) groeit explosief. Daarom zoekt de TU/e naar manieren om deze groei beheersbaar en duurzaam te maken. Denk aan energiezuinige chips en zelfherstellende materialen die langer meegaan en zo grondstoffen besparen en afval verminderen.

De universiteit zet zich daarnaast in voor technologie die persoonlijke en gevoelige data zoveel mogelijk bij de bron verwerkt, in plaats van in grote datacenters ver weg.

Over de naam Casimir Institute

Het instituut draagt de naam van natuurkundige Hendrik Casimir (1909–2000), een van de grondleggers van de Nederlandse chip- en hightechindustrie. Casimir speelde als wetenschapper en bestuurder een sleutelrol in de ontwikkeling van fundamentele natuurkunde én in de opbouw van het Philips NatLab in Eindhoven.

Met de naamgeving wil de TU/e de erfenis van Casimir eren en benadrukken dat samenwerking tussen wetenschap en industrie de sleutel is voor technologische vooruitgang.

Foto: Paneldiscussie tijdens het Future of Chips Event, met vertegenwoordigers van ASML, NXP, TSMC, imec en Axelera AI. Hoogleraar Aida Todri-Sanial modereerde de discussie. Foto: Bart van Overbeeke.