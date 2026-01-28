Maandagmiddag 26 januari 2026 is de Rotterdamse Havenvisie 2050 officieel gelanceerd en gepresenteerd aan vele aanwezigen in het Port Pavilion. Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken: “Als Nederland en Europa ook in de toekomst economisch sterk en weerbaar willen blijven, moeten we nu keuzes maken voor de Rotterdamse haven. Stilstand is geen optie. Alleen met een ambitieuze visie, waarin groei en duurzaamheid hand in hand gaan, houden we onze industrie en economie toekomstbestendig.”

Kern van de Havenvisie is dat Rotterdam in 2050 de meest concurrerende, duurzame en weerbare haven van Europa is. Een veilige en innovatieve haven, van onmisbare waarde voor onze economie en strategische autonomie, ingebed in een gezonde leefomgeving. Om dit toekomstbeeld te realiseren, zijn de komende jaren intensieve publiek-private samenwerking en een aantrekkelijk investeringsklimaat van doorslaggevend belang.

Gezamenlijk en met inspraak

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf initieerden de Havenvisie 2050 en stelden deze op, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid en Deltalinqs. Van al deze partijen was er een vertegenwoordiger betrokken bij de lancering. Minister Karremans namens de Rijksoverheid, wethouder Robert Simons voor de Gemeente Rotterdam, gedeputeerde Arne Weverling namens Provincie Zuid-Holland, Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs namens het havenbedrijfsleven en Boudewijn Siemons als CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Ook leverden meer dan honderd bedrijven, overheidsinstanties, kennisinstellingen en belangenorganisaties waardevolle input. Daarnaast vertelden inwoners en jongeren uit de regio wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de haven. De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Havenvisie 2050 op 18 december 2025 vastgesteld.

Investeringsklimaat, autonomie en ruimte

Boudewijn Siemons onderstreepte in zijn presentatie dat de Havenvisie geen ‘start from scratch’ is. “De bedrijven in en om de Rotterdamse haven kenmerken zich altijd al door een focus op innovatie en vooruitgang om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige haven. Uit de Havenvisie blijkt wel dat we daarnaast gezamenlijk nieuwe prioriteiten leggen bij het verbeteren van het investeringsklimaat, de strategische autonomie en het vinden van een oplossing voor het naderende ruimtegebrek; bijvoorbeeld door een mogelijke zeewaartse uitbreiding van de haven.”

Klimaatneutraal

In de nieuwe visie streeft de Rotterdamse haven ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn en een grote bijdrage te leveren aan de circulaire samenleving. Door de sterke clusters van bedrijven en (achterland)verbindingen speelt de haven ook nog steeds een sleutelrol in het waarborgen van leverings- en energiezekerheid voor tal van producten die dagelijks nodig zijn. Door nieuwe vervoersconcepten, beter gebruik van artificiële intelligentie en onder meer circulaire productie liggen hier juist voor de Rotterdamse haven unieke kansen om concurrerender en schoner te worden.

Wendbaar en weerbaar als nieuw accent

Door geopolitieke ontwikkelingen en dreigingen is ‘wendbaar en weerbaar’ een relatief nieuw, maar belangrijk thema in de nieuwe Havenvisie. Spreiding van de import uit verschillende landen en een sterke circulaire industrie verkleinen de afhankelijkheid van specifieke landen. Import van hernieuwbare energie en meer opwek via bijvoorbeeld wind op zee draagt bij aan energiezekerheid. Digitale systemen moeten optimaal worden beschermd tegen kwaadwillenden. Flexibel schakelen tussen modaliteiten beperkt de impact van verstoringen in de logistieke keten.

De andere thema’s

Naast ‘wendbaar en weerbaar’ zijn de andere vier thema’s in de Havenvisie 2050:

Slimme en schone logistiek.

Met slimme systemen zorgt de haven in 2050 voor een grotere leveringszekerheid, energiezekerheid en economische welvaart. Lading, vervoersmiddelen en infrastructuur zijn digitaal verbonden en hebben slimme sensoren die met elkaar communiceren. Algoritmes kiezen voortdurend de beste transportroutes en er zijn onbemande voer- en vaartuigen.

Met slimme systemen zorgt de haven in 2050 voor een grotere leveringszekerheid, energiezekerheid en economische welvaart. Lading, vervoersmiddelen en infrastructuur zijn digitaal verbonden en hebben slimme sensoren die met elkaar communiceren. Algoritmes kiezen voortdurend de beste transportroutes en er zijn onbemande voer- en vaartuigen. Industrie: concurrerend, klimaatneutraal en circulair.

De Rotterdamse industrie transformeert de komende 25 jaar naar een hub voor circulaire grondstoffen en halffabricaten, allerlei vormen van duurzame energie en strategische (kritieke) materialen. Dat is belangrijk voor de autonomie van Nederland en Europa. Fossiele grondstoffen worden tot een minimum beperkt, maar verdwijnen waarschijnlijk niet volledig.

De Rotterdamse industrie transformeert de komende 25 jaar naar een hub voor circulaire grondstoffen en halffabricaten, allerlei vormen van duurzame energie en strategische (kritieke) materialen. Dat is belangrijk voor de autonomie van Nederland en Europa. Fossiele grondstoffen worden tot een minimum beperkt, maar verdwijnen waarschijnlijk niet volledig. Kwaliteit leefomgeving, natuur en milieu: ten opzichte van 2025 is flinke vooruitgang geboekt.

In 2050 draagt de Rotterdamse haven bij aan een gezonde leefomgeving, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden voor bedrijven om te ondernemen. Dat kan door bijvoorbeeld het gebruik van schone brandstoffen en walstroom. Door publiek-private samenwerking is het aantal woningen in de regio toegenomen.

In 2050 draagt de Rotterdamse haven bij aan een gezonde leefomgeving, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden voor bedrijven om te ondernemen. Dat kan door bijvoorbeeld het gebruik van schone brandstoffen en walstroom. Door publiek-private samenwerking is het aantal woningen in de regio toegenomen. Toekomstbestendige arbeidsmarkt.

De haven blijft een grote en aantrekkelijke werkgever, maar wordt meer divers. Ook is de haven beter bereikbaar dankzij nieuwe vervoersconcepten.

De fundamenten op orde brengen

De Havenvisie 2050 is een lonkend vergezicht voor de ontwikkeling van de haven. Die ambitie vraagt om actie. Allereerst is een veel aantrekkelijker investeringsklimaat nodig, met bijvoorbeeld vergelijkbare energiekosten als in onze buurlanden. Anders investeren bedrijven ergens anders in de industrie van de toekomst. Ook aanleg en modernisering van infrastructuur en versterking van de arbeidsmarkt zijn hard nodig. Tenslotte overleggen we binnen het samenwerkingsverband NOVEX Rotterdamse haven over hoe we het ruimtegebrek kunnen oplossen.

Foto: Vlnr: Victor van der Chijs (Deltalinqs), Maaike Dalhuisen (Havenbedrijf Rotterdam), Arne Weverling (Provincie Zuid-Holland), Vincent Karremans (demissionair minister van Economische Zaken), Robert Simons (Havenwethouder gemeente Rotterdam), Boudewijn Siemons (CEO Havenbedrijf Rotterdam).