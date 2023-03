Marc van der Heijden van Triboo won dinsdagavond 14 maart tijdens de Gold Party van de WorkPlace Xperience met GREENGRIDZ de CSU Smart Solution of the Year 2023.

Door de vakjury werd GREENGRIDZ verkozen tot de innovatie die de meeste impact maakt op de werkomgeving en het welzijn van de gebruikers. De vakjury bestaat uit onder andere uit Gerda Stelpstra, Diane van Dijk en Maurits Groen.

De vakjury beoordeelde de kandidaten op de elementen duurzaamheid, gezondheid, sociaal, verbinding en kennisdeling.

“Het winnen van de eerste CSU Smart Solution of the Year is een mooie bevestiging dat we met onze innovatie de goede kant opgaan. Er is waardering. En hopelijk geeft deze prijs een stimulans aan andere initiatieven om volhardend te zijn in het brengen van innovaties.”

Foto: Marc van der Heijden (links) met de twee winnaars van de ISS Workplace Awards: Berber Veenstra en Jaco van Noppen