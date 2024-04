Bamboi is uitgeroepen tot winnaar van de CSU Smart Solution of the Year-award. Het bedrijf richt zich op de levering van duurzaam wc-papier van 100% bamboe. De prijs werd uitgereikt op 16 april tijdens de Gold Party van de WorkPlace Xperience 2024.



Oprichters Joseph Nickisch en Leroy Ranglek namen gezamenlijk de award in ontvangst. “Het idee was vanaf het begin al om een zo duurzaam mogelijk product te ontwikkelen, dat iedereen elke dag gebruikt. Om dan een award te krijgen is echt heel vet.” Ook Leroy Ranglek was erg blij met de award. “Deze award zorgt ervoor dat we een mega boost kunnen maken, op het vlak van impact. Ik denk dat het wel laat zien dat er een toiletpapier revolutie aankomt.” Het doel van Bamboi was dan ook duidelijk. “Dat iedereen zelfs op de WC kan bijdragen aan een betere wereld.”

CSU Smart Solution

De CSU Smart Solution of the Year-award beloont innovatieve producten en concepten die een grote bijdrage leveren aan de arbeidsproductiviteit van de gebruiker. De jury oordeelde dat Bamboi een bedrijf is dat doordenkt en breder kijkt dan alleen toiletpapier, er kansen zijn voor zowel de consumentenmarkt als B2B. Ook werd duidelijk dat schaalbaarheid en impact goed past bij het product.

Het product gebruikt alleen FSC-gecertificeerd bamboe en heeft een aantal eigenschappen die onder de aandacht van de jury kwamen. Zo groeit bamboe na oogst vanzelf weer terug, houdt het de lucht schoon doordat het CO2 absorbeert en kan bamboe door natuurlijke antibacteriële eigenschappen verbouwd worden zonder pesticiden.