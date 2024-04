Maaike van Kats van de Nationale Politie is uitgeroepen tot ISS WorkPlace Manager of the Year Award. Zij ontving deze prijs op het event Workplace Xperience in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Door de vakjury is Maaike verkozen tot de workplace manager die de meeste impact maakt op de werkomgeving en het welzijn van de gebruikers. De vakjury beoordeelde de kandidaten op de elementen duurzaamheid, gezondheid, sociaal, verbinding, kennisdeling en innovatie. Het initiatief van deze jaarlijkse verkiezing is genomen door ISS samen met platform Smart WorkPlace.

Met meer dan vijf jaar ervaring bij de politie, waar ze de huisvestingsportefeuille beheert, heeft Maaike Van Kats zich onderscheiden als een toegewijde professional in het creëren van een optimale werkomgeving. Zij is de drijvende kracht achter het implementeren van hybride werken binnen de politie, bekend als het ‘Anders Werken’-project. Dit initiatief is ontwikkeld met het oog op verschillende werkprocessen en doelgroepen, en streeft naar een werkwijze die zowel de organisatie als de maatschappij ten goede komt. Door te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen en inclusiviteit te bevorderen, heeft zij een blijvende impact gemaakt op de werkomgeving van de Nationale Politie.

Mirte Wijsen gekroond tot ISS Workplace Talent of The Year

Mirte Wijsen, 26 jaar oud en werkzaam voor ISS via STER Facility Management bij Heineken in Den Bosch, heeft de ISS WorkPlace Talent of the Year Award gewonnen. Ze blinkt uit in duurzaamheid, verbinding en kennisdeling, naast haar verantwoordelijkheden voor veiligheid, schoonmaak en catering. Mirte wordt geprezen om haar aandacht voor haar medewerkers en haar leiderschapskwaliteiten.

De beide winnaars ontvangen naast de prestigieuze titel ook een business trip naar het hoofdkantoor van ISS in Kopenhagen. Vorig jaar mocht Jaco van Noppen (TU Delft Campus) de prijs als ISS Workplace Manager Of The Year in ontvangst nemen. Als onderdeel van zijn prijs doneerde hij namens ISS € 5.000,- aan vluchtelingenorganisatie UNHCR Nederland.

Foto: Maaike van Kats, winnaar ISS Workplace Manager Of the Year Award samen de jury op het podium.