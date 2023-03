Jaco van Noppen (TU Delft Campus) is dinsdagavond 14 maart tijdens de Gold Party van de WorkPlace Xperience uitgeroepen tot de ISS Workplace Manager of the Year 2023. Tot ISS Talent of the Year werd Berber Veenstra van Cushman & Wakefield door de vakjury gekozen.

Door de vakjury is Jaco verkozen tot de workplace manager die de meeste impact maakt op de werkomgeving en het welzijn van de gebruikers. De vakjury bestaat onder andere uit Richard Helmus (de winnaar in 2022), Majorie Jans, Michel Tobé, Hester van Sprang en Hans Reineke.

De vakjury beoordeelde de kandidaten op de elementen duurzaamheid, gezondheid, sociaal, verbinding en kennisdeling. De award is naar Jaco gegaan vanwege zijn visie en beleid bij de TU Delft Campus op deze onderdelen.

“Ik was al verbaasd dat ik was genomineerd, maar dit is echt een grote eer. Het winnen van deze Award geeft ook een verplichting. Ik ga mijn best doen om samen met al mijn collega’s hard te werken aan een duurzame leef- en werkomgeving in het algemeen en een duurzame campus in het bijzonder.“ – Jaco van Noppen

Berber Veenstra verkozen tot ISS Talent of the Year 2023

Tot ISS Talent of the Year werd Berber Veenstra van Cushman & Wakefield door de vakjury gekozen. Als consulent Sustainability combineert Berber haar uitgesproken visie met een energieke dadendrang om doelen te bereiken.

“Ik wil mijn enthousiasme blijven delen en ik hoop dat met het winnen van deze Award ik mijn impact kan vergroten.“ – Berber Veenstra

De Gezonde Generatie

Richard Helmus, Manager Facility & Real Estate bij VGZ, won bij de vorige editie de ISS Workplace Manager of the Year award. Als onderdeel van deze prijs kreeg Richard de keuze voor een goed doel voor de Workplace Xperience van dit jaar! Die keuze is gevallen op De Gezonde Generatie, een initiatief van samenwerkende gezondheidsfondsen met als doel dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Vanavond is er namens ISS en Smart WorkPlace een cheque uitgedeeld ter waarde van €6.500,- aan Alice Kroeze van De Gezonde Generatie.