De bergachtige paradijzen in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk liggen er momenteel heerlijk rustig bij, zo in het laagseizoen. Geen overboekte ski-dorpen, geen ellenlange rijen en geen overvolle wandelpaden. Een ideaal moment om je sportieve geest te bevrijden. Of je nu wilt skiën, fietsen, trailrunnen of gewoon een lekkere wandeling wilt maken, het kan allemaal – en het liefst neem je voor je benodigdheden onderweg natuurlijk ook een stevige tas mee. Eentje die is gemaakt zonder schade te doen aan de natuur waar je van wilt genieten. Die tas vind je bij VAUDE.

Trail Spacer 18 – voor de hoogste bergtoppen

Klimtochten, speedhikes, mountainbiketrips: in de Alpen liggen je opties open, en met de lichtgewicht Trail Spacer 18 ben je voorbereid op elk avontuur. Met 18 liter aan inhoud, twee stretch-zijvakken, extra zakken voor flessen en houders voor je wandel- of skistokken, heb je alles wat je nodig hebt in één keer binnen handbereik. Plus, met zijn geavanceerde compressiesysteem zorgt de tas ervoor dat je spullen binnenin op hun plaats blijven – geen kans op interne aardverschuivingen als je snel afdaalt, dus. Voor extra comfort en ventilatie vertrouwt de Trail Spacer 18 op zijn Spacerknit-rugpand met draagbanden die aanvoelen als een vest. Veiligheid onderweg wordt gewaarborgd door verschillende reflecterende elementen op de tas, zodat je altijd goed zichtbaar bent in het maanlicht.

Adviesprijs: €150.00,-

Beschikbaar in de kleuren: Iron en Bright Green

Attendant – voor de mooiste wandelingen

Bergwandelen, nordic walking, langlaufen: ook dit kun je in het voorjaar vrijuit doen in de besneeuwde bergen en valleien. Onze stabiel zittende, moderne heuptas met de behulpzame naam ‘Attendant’ is je hierbij graag van dienst. Met zijn elastische heupriem en makkelijk bereikbare flessenhouder zit de Attendant altijd op de juiste plek op het juiste moment – en met zijn gewatteerde achterkant is hij nog comfortabel ook. In het hoofdvak bevindt zich naast een hoop ruimte voor snacks, verlichting en dergelijke een apart compartiment voor je sleutels en pasjes. Dankzij de reflecterende elementen blijf je, net als bij de Trail Spacer, veilig zichtbaar op elke nachtelijke ontdekkingstocht.

Adviesprijs: €35.00,-

Beschikbaar in de kleuren: Black, Burnt Red en Bright Green

Duurzaam naar de top

Als we willen dat het blijft sneeuwen in onze bergen, dan is het belangrijk dat bedrijven hun spullen produceren met zo’n klein mogelijke voetafdruk. Zowel de Trail Spacer 18 als de Attendant zijn daarom van overwegend gerecycled materiaal gemaakt en klimaatneutraal gecompenseerd. Ook zijn beide tassen water- en vuilafstotend gemaakt met behulp van het milieuvriendelijke Eco Finish. Door het milieu voorop te zetten, zorgen we samen dat we het hele jaar door kunnen genieten van de natuur.