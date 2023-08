Terwijl Europa zich voorbereidt op nieuwe wetten tegen ontbossing en verhoogde duurzaamheidsnormen, staat de cacao-industrie voor aanzienlijke uitdagingen. Te midden van dit landschap bevestigt Tradin Organic haar rol als prominente speler, waarbij ze haar sterke punten benut om voorop te lopen in duurzame cacaoproductie. Met een bewezen staat van dienst en een onwankelbare toewijding aan biologische integriteit onderscheidt de wereldleider in biologische verwerking zich op verschillende belangrijke gebieden, waardoor het bedrijf een drijvende kracht in de industrie is.

Digitale traceerbaarheid

Tradin Organic heeft altijd veel nadruk gelegd op traceerbaarheid, zodat haar biologische cacaoproducten volledig kunnen worden herleid tot de coöperaties, boeren en velden waar ze vandaan komen. Deze transparantie stelt klanten in staat om uitgebreide informatie te verkrijgen over de herkomst en productiemethoden van de cacao die ze kopen. Digitalisering is essentieel om dit proces sneller en efficiënter te maken, en om meer impactgegevens op te nemen. Tradin Organic werkt nauw samen met Smallholdr, een slimme softwaretool die volledige traceerbaarheid tot op het veldniveau mogelijk maakt.

De mobiele app en het op web gebaseerde platform helpen bij het beheren van certificeringseisen, het produceren van claims zonder ontbossing en het meten van de impact van technische assistentieprojecten zoals het Child Protection and Agroforestry-project van Tradin Sierra Leone.

Chocoladeproducenten, merken en retailers krijgen toegang tot alle gegevens- en informatievereisten in aankomende reguleringen, en Tradin Organic zal blijven samenwerken met haar meest betrokken klanten om de verhalen van de boeren bij de consumenten te brengen.

Pionieren met Regeneratieve biologische cacao in Sierra Leone

Tradin Organic loopt voorop bij de implementatie van Regenerative Organic (ROC) cacao in Sierra Leone en toont daarmee haar toewijding aan duurzame landbouwpraktijken. Sinds 2015 werkt het team samen met lokale kleinschalige boeren die biologische cacao produceren.

In 2021 behaalde de cacao van Tradin Organic de belangrijke mijlpaal van ROC-certificering, als een van de eersten wereldwijd. Tradin Organic voert een uitgebreid agroforestry-programma uit in samenwerking met de agronomen van Ecotop. Deze samenwerking heeft tot doel bedreigde diersoorten te beschermen en tegelijkertijd de lokale boeren te versterken. Door een slim systeem van regeneratieve agroforestry over te nemen, kunnen cacaoboeren hun opbrengsten verhogen, ontbossing ontmoedigen en hun levensonderhoud versterken. Op deze manier stellen ze boeren in staat om de cacaoproductie te verhogen zonder bossen te kappen voor nieuwe percelen.

Vooraf overeengekomen contracten met coöperaties

Tradin Organic heeft al vooraf overeengekomen contracten veiliggesteld met negen coöperaties voor het komende cacaoseizoen in Sierra Leone. In sommige gevallen werden deze coöperaties door Tradin Organic hersteld na hun oorspronkelijke oprichting en ontbinding vóór 2015. Deze aanpak is bijzonder betekenisvol in landen zoals Sierra Leone, die nog steeds herstellen van de verwoestende impact van factoren zoals Ebola en de oorlog. Via deze samenwerkingen draagt Tradin Organic bij aan de economische revitalisering van gemeenschappen en zorgt het voor stabiliteit en zekerheid voor boeren.

Laagste cadmiumgehalte wereldwijd

Door inkoop uit Sierra Leone kan Tradin Organic producten aanbieden met het laagste cadmiumgehalte onder alle cacao-oorsprongen. Door het cadmiumgehalte nauwkeurig te beheren, zorgt Tradin Organic ervoor dat haar cacao en cacaoblends ruimschoots onder de wettelijke limieten blijven, wat chocolademakers enorm helpt om te voldoen aan de strenge Europese regelgeving voor cadmium in cacao en afgeleide producten. Deze zorgvuldige kwaliteitscontrole zorgt niet alleen voor naleving van veiligheidsnormen, maar garandeert ook uitzonderlijke smaak en zuiverheid in haar producten.

Certificeringen

De toewijding van Tradin Organic aan duurzaamheid wordt versterkt door certificeringen van gerespecteerde organisaties zoals Fairtrade, Naturland en Rainforest Alliance, onder anderen. Deze certificeringen bevestigen de naleving van het bedrijf aan strenge milieu- en sociale normen in de gehele toeleveringsketen. Door deze certificeringen te handhaven, verzekert Tradin Organic consumenten van haar verantwoorde praktijken, ondersteunt het de instandhouding van natuurlijke habitats en waarborgt het het welzijn van boeren en gemeenschappen die betrokken zijn bij cacaoproductie.

Samenwerken voor een gedeelde duurzame toekomst

Bovendien waarborgt het unieke voordeel van Sierra Leone als een regio zonder chemische meststoffen de biologische integriteit van de cacao, een kwaliteit die zeer gewaardeerd wordt door hun klanten. Sommige klanten zijn zo geïnspireerd door de praktijken en waarden van Tradin Organic dat ze hebben besloten actief deel te nemen aan de programma’s in Sierra Leone. Deze gepassioneerde partners nemen nu enthousiast het verhaal van duurzame inkoop en ethische praktijken van Tradin Organic op in hun eigen marketinginspanningen, waardoor de boodschap van verantwoorde consumptie en biologische integriteit wordt versterkt.

Met een toegewijd team van ongeveer 60 gepassioneerde individuen in Sierra Leone staat Tradin Organic altijd open voor het uitnodigen van anderen om zich bij hun zaak aan te sluiten. Of het nu gaat om deelname aan bestaande programma’s, samenwerking aan nieuwe initiatieven of het verwelkomen van gelijkgestemde partners die het visioen delen van een meer duurzame en ethische cacao-industrie.