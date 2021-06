TotalEnergies breidt het laadnetwerk van de gemeente Amsterdam uit met 2.200 nieuwe laadpunten

Partner



De gemeente Amsterdam heeft de concessie voor de uitbreiding van haar openbare laadnetwerk voor elektrische voertuigen (EV) gegund aan TotalEnergies. In het kader van deze nieuwe concessie zal TotalEnergies het huidige netwerk van Amsterdam uitbreiden met 2.200 nieuwe laadpunten, die in het najaar van 2022 geïnstalleerd moeten zijn.

De installatie van 1.100 laadpalen, elk uitgerust met twee laadpunten, zal een impuls geven aan het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam, dat tot doel heeft om vanaf 2030 volledig uitstootvrij vervoer te realiseren. Een van de belangrijkste uitdagingen van deze ambitie, is het faciliteren van voldoende laadpunten om de sterke groei van elektrische voertuigen te ondersteunen.

Amsterdam heeft TotalEnergies, via haar dochteronderneming TotalEnergies Marketing Nederland, geselecteerd als belangrijke partner om deze schaalvergroting te realiseren. TotalEnergies richt zich op een probleemloze en transparante klantervaring voor de e-rijder, waarbij zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de laaddienst wordt gewaarborgd.

Voor het eerst in Amsterdam zal TotalEnergies op grote schaal gebruik maken van clustering van laadpunten. Het uitbreiden van het laadnetwerk vindt deels plaats op basis van verzoeken vanuit elektrische rijders. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een data-gestuurde aanpak, waarbij de belasting van het huidige laadnetwerk wordt gemonitord. Wanneer de laadvraag op het huidige laadnetwerk hoog wordt, worden laadpalen proactief bijgeplaatst. Op die manier zorgt TotalEnergies dat er altijd genoeg laadpunten zijn om aan de laadvraag te voldoen. Om verder vorm te geven aan de benodigde opschaling en de groeiende laadvraag, zullen ook zo veel mogelijk clusters van laadpalen worden geplaatst in Amsterdam.

Dit beleid van de gemeente Amsterdam, ondersteund door TotalEnergies, is een treffend voorbeeld van gezamenlijke inspanningen voor een duurzamere en uitstootvrije mobiliteit, waarbij betaalbare energie wordt geleverd die steeds betrouwbaarder en toegankelijker wordt voor zoveel mogelijk mensen.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) van de gemeente Amsterdam verklaarde: “Met de plaatsing van 2.200 nieuwe laadpunten in de stad zetten we een volgende belangrijke stap naar schonere lucht voor alle Amsterdammers. Samen met TotalEnergies blijven we werken aan de uitrol van een betrouwbaar oplaadnetwerk, dat essentieel is voor de overgang naar elektrisch vervoer. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking.”

“Deze samenwerking met de gemeente Amsterdam stelt TotalEnergies in staat om haar transformatie naar een breed energiebedrijf verder te versnellen. We zijn verheugd over het vertrouwen dat de gemeente ons geeft voor de komende jaren en we zullen onze expertise inbrengen om de evolutie van de mobiliteit van haar burgers te begeleiden,” onderstreepte Alexis Vovk, President for Marketing & Services bij TotalEnergies. “We committeren ons eraan om 100% hernieuwbare elektrische oplaaddiensten en gebruikerservaring te leveren, afgestemd op hun verwachtingen. Dit aanbod komt boven op de multi-energy mobiliteitsdiensten die TotalEnergies al levert aan haar klanten in heel Nederland.”

TotalEnergies is al de grootste EV-laadoperator in de Metropoolregio Amsterdam (MRA-Elektrisch), die de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht omvat, met meer dan 6.500 laadpunten in gebruik en toegankelijk voor het publiek. TotalEnergies is actief in de exploitatie van de laadinfrastructuur in belangrijke Europese hoofdsteden en stedelijke gebieden: Londen (Source London), Parijs (Bélib’) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België), alsook in het B2B-segment in Duitsland.

Deze nieuwe concessie van de gemeente Amsterdam versterkt de positie van TotalEnergies als belangrijke speler op het vlak van elektrische mobiliteit in Europa. De onderneming zet hiermee haar ontwikkeling in grote Europese steden voort, in lijn met haar ambitie om tegen 2025 meer dan 150.000 laadpunten voor elektrische voertuigen te exploiteren.