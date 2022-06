In Gorredijk zijn 1 juni de eerste openbare laadpalen voor elektrische voertuigen uit de Friese concessie in gebruik genomen door gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Wethouder Rob Jonkman van gemeente Opsterland en Hans Herngreen, directeur Mobility & New Energies van TotalEnergies Marketing Nederland sloten samen de eerste auto’s aan.

De laadpunten in Gorredijk zijn de eerste van 1.400 publieke laadpunten die TotalEnergies de komende drie jaar in 17 van de 18 Friese gemeenten plaatst. Een belangrijke mijlpaal onderweg naar een volledig dekkend laadnetwerk dat elektrisch rijden toegankelijker maakt.

TotalEnergies voorziet deze palen van duurzame stroom uit wind- en zonne-energie. Daarnaast stimuleert de multi-energieaanbieder ook de duurzame opwek van lokale energie, door op het moment van laden stroom in te kopen bij lokale producenten in Friesland. Zo brengt TotalEnergies de opwek en het verbruik van stroom dichter bij elkaar. Dit is groener, kostenbesparend en voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet. De provincie Friesland en TotalEnergies doen met de aanleg van deze laadinfrastructuur een belangrijke stap in de richting van klimaatneutraal rijden.

TotalEnergies Marketing Nederland verwierf eerder de concessies voor Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, verleend door het bestuurlijk samenwerkingsverband Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E). Inmiddels heeft TotalEnergies in Nederland 10.000 openbare laadpunten gerealiseerd. Tot eind 2025 komen daar in de openbare ruimte, bij bedrijven en met snelladers langs hoofdwegen nog 20.000 laadpunten bij. Met de TotalEnergies mobility card kunnen bedrijven in heel Nederland laden.

Door elektrisch rijden voor steeds meer mensen binnen handbereik te brengen, versnelt en ondersteunt TotalEnergies de energietransitie in Nederland.