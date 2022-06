Op 16 juni 2022 werd in Amerongen het 10.000ste openbare laadpunt van TotalEnergies Marketing in Nederland in gebruik genomen. Daarmee realiseerde TotalEnergies een belangrijke mijlpaal in de transitie naar duurzaam vervoer. De ingebruikname werd op locatie gevierd in het bijzijn van verschillende partners van TotalEnergies, waaronder de opdrachtgever van de laadpalen in Amerongen: Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E).

Het 10.000ste laadpunt van TotalEnergies illustreert de belangrijke rol van het multi-energiebedrijf in de transitie naar klimaatneutraal vervoer in Nederland. De afgelopen jaren verwierf TotalEnergies in Nederland concessies voor de plaatsing van laadpalen in de provincies Utrecht, Noord-Holland, en Flevoland, de gemeente Amsterdam en, als laatste, de provincie Friesland. De meeste palen werden geplaatst in opdracht van MRA-E, die de concessies voor Utrecht, Noord-Holland en Flevoland verleende. Ook de paal in Amerongen, provincie Utrecht, valt hieronder.

Samenwerking versnelt energietransitie

TotalEnergies is met 10.000 laadpunten een van de grootste charging point operators (laadpaalbeheerders) van Nederland. Deze positie past binnen de ambitie van het internationale multi-energiebedrijf om in 2050 CO2-neutraal te zijn en een leidende rol te hebben in de energietransitie. Marja Versleijen, directeur Mobility & New Energies, was aanwezig bij de ingebruikname van het 10.000ste laadpunt. Versleijen benadrukt het belang van de goede samenwerking met haar partners:

Wij hebben met alle partijen een goede en constructieve relatie, gebaseerd op één doel: zo snel mogelijk overstappen op schone en duurzame mobiliteit. Die goede samenwerking is nodig en zelfs noodzakelijk. Het stelt ons in staat om de lat heel hoog te leggen en zo de energietransitie te versnellen.

Op naar de 30.000 laadpunten

Met het 10.000ste laadpunt van TotalEnergies in Nederland zet het multi-energiebedrijf opnieuw een mijlpaal in de ontwikkeling van laadinfrastructuur in Nederland. In 2011 plaatste TotalEnergies als eerste in Nederland een snellaadpaal op een tankstation. Voor TotalEnergies is die 10.000 laadpunten echter slechts het begin. TotalEnergies Marketing Nederland wil in de publieke ruimte, bij bedrijven en instellingen, en met snelladers langs de hoofdroutes in Nederland als onderdeel van een Europees snellaadnetwerk doorgroeien naar 30.000 laadpunten in 2025.