Tork biedt vanaf nu een CO 2 -neutrale certificering aan voor een reeks van bestaande dispensers. Dit wordt bereikt door de CO 2 -uitstoot te verminderen en compenseren voor de gehele levenscyclus, van grondstoffen tot en met einde gebruik. De 27 Tork CO 2 -neutrale dispensers worden geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit. De overige uitstoot wordt gecompenseerd met gecertificeerde klimaatprojecten. De Tork CO 2 -neutrale dispensers zijn vanaf mei 2023 beschikbaar in Europa.

Tork, onderdeel van Essity, is het eerste merk in Europa dat de CO 2 -uitstoot reduceert en compenseert over de gehele levenscyclus van geselecteerde producten: zeep-, toiletpapier- en handdoekdispensers. ‘’We zijn verheugd dat we een CO 2 -neutrale reeks Tork dispensers mogen aanbieden. De dispensers zijn niet alleen effectief in het bieden van uitstekende hygiëne, maar dragen ook bij aan het verminderen van het broeikaseffect. De nieuwe certificering moet bijdragen aan de duurzaamheidsambities van onze klanten’’, aldus Reneé Remijnse, Communications Director Sustainability bij Essity.

Essity heeft de CO 2 -uitstoot voor de 27 Tork dispensers al verminderd door gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit te gebruiken tijdens de productie. Om CO 2 -neutraal te worden, compenseert het bedrijf nu de resterende uitstoot door te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten van ClimatePartner. De geselecteerde projecten verminderen CO 2 -uitstoot door schoon drinkwater te leveren in Cambodja, te voorzien in energiezuinige kooktoestellen in India en bosbescherming in Indonesië te ondersteunen.

Alle Tork dispensers zijn ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt. Van het gebruik van duurzame materialen tot aan het reduceren van verbruik tot wel 40% voor verschillende systemen. Daarnaast biedt Tork datasensoren aan voor betere schoonmaakroutines en de ‘Easy to Use’-certificering van de Zweedse Reumavereniging voor meer gebruiksgemak.

Tork maakt deel uit van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity. Dit bedrijf wordt erkend als een bedrijf met sterke duurzaamheidsambities en doelstellingen3. Deze duurzame aanpak voert Tork al sinds het ontstaan (1968) in haar producten en diensten door.