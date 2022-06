Werknemers keren weer terug naar kantoor en kijken met een nieuwe blik naar de duurzaamheid van hun werkplek. 94% van de werknemers in Nederland wenst een milieuvriendelijker kantoor. Vier van de tien (43%) werknemers is echter teleurgesteld dat hun werkgever tijdens de pandemie niets heeft verbeterd aan de verduurzaming en een ruime meerderheid (56%) vindt zelfs dat hun kantoor beschamend milieuonvriendelijk is. Dit is de conclusie van een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Tork.

Meer focus op recycling en energieverbruik

Thuiswerken heeft ertoe geleid dat mensen meer nadenken over hun eigen acties voor de toekomst van de planeet, en het lijkt erop dat velen in de veronderstelling waren dat hun werkgevers dezelfde aandacht aan de werkplek zouden schenken. Werknemers zouden graag willen zien dat er een einde komt aan zaken als lopende kranen, bedrijfswagens op benzine, papieren bekertjes die bij het restafval verdwijnen en elektrische handendrogers die de hele dag energie verspillen. Helaas geeft zeven van de tien (71%) werknemers aan het gevoel te hebben dat zij zelf het voortouw moeten nemen om tot verandering te komen. Waarbij bijna een kwart (22%) vindt dat hun werkgever helemaal niets om het milieu en de planeet geeft.

“Er heeft zich de afgelopen 18 maanden een grote verschuiving voorgedaan in de algemene houding van werknemers, aangezien de kwestie van duurzaamheid serieuzer wordt genomen dan ooit tevoren. Eenvoudige stappen, zoals het verbeteren van recyclingpraktijken en het verminderen van energieverbruik, kunnen al een verschil maken, maar alleen als je werknemers betrekt om de beste impact te creëren”, aldus Ineke van den Bemt, Marketing Manager Commercial bij Essity Professional Hygiene.

Werken voor een duurzaam bedrijf

Bij het zoeken van een nieuwe baan selecteert 70% van de mensen bedrijven op basis van hun reputatie en acties op het gebied van duurzaamheid. De resultaten van het onderzoek laten een duidelijke duurzaamheidsverschuiving zien waar veel bedrijven zich bewust van zouden moeten zijn. Om in deze uitdagende tijden werknemers te behouden en aan te trekken, zou een milieuvriendelijk kantoor een prioriteit moeten zijn. Onderwerpen zoals afvalvermindering, energiegebruik en betere interne communicatie rond duurzaamheid zijn hierin van groot belang.

Tork ondersteunt facilitair managers bij het creëren van een milieuvriendelijk kantoor

Tork PaperCircle recyclingservice is één manier om een milieuvriendelijk kantoor te creëren. De Tork PaperCircle® recyclingervice helpt bedrijven in 14 landen al bij het omzetten van gebruikte papieren handdoeken in nieuwe papieren hygiëneproducten. Hiermee wordt het afval verminderd en daalt de totale CO2-voetafdruk. 95% van de bestaande klanten zegt dat de Tork PaperCircle® service het algemene duurzaamheidsbewustzijn* onder het personeel in hun bedrijf heeft vergroot.