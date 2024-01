Tork, marktleider in Europa en wereldwijd merk van Essity, introduceert de nieuwe Naturel hygiëneproducten en geeft kwaliteit hiermee een duurzame kleur. De zachte en efficiënte handdoeken en toiletpapier zijn gemaakt van 100% gerecyclede vezels. Kwaliteit en duurzaamheid sluiten elkaar niet langer uit; Tork Naturel hygiëneproducten zorgen voor een geweldige gastervaring en verbeteren tegelijkertijd het duurzame hygiëne-beheer.

Heb je ooit de algemeen verkrijgbare bruine papieren handdoeken of toiletpapier gebruikt? Vanwege hun beperkte absorptievermogen, onaangename gevoel op de huid en de indruk wekken van lagere kwaliteit, waren ze in het verleden niet geliefd bij gasten, werknemers en andere eindgebruikers. Voor de nieuwe Tork Naturel producten hebben professionele hygiëne-experts ruw in zacht veranderd en hoge kwaliteit een nieuwe kleur gegeven. De handdoeken en toiletpapier zijn zacht, efficiënt en gemaakt van 100% gerecyclede vezels. Het Tork Naturel assortiment voor sanitaire ruimtes is een volgende stap in de richting van een circulaire economie en speelt tegelijkertijd in op veranderingen in de papiermarkt.

Innovatie: zachte en duurzame sanitaire producten

Tork gebruikt al jaren hoogwaardige gerecyclede materialen voor haar producten. “Gerecyclede vezels van betere en helderdere kwaliteit zoals kantoorpapier en kranten zijn een schaars goed geworden. Nu meer mensen vanuit huis werken en bedrijven steeds meer overschakelen naar papierloos werken, is er minder aanbod van gerecycled kantoorpapier”, zegt Tomas Gandemo, Global Brand Innovation Manager bij Tork. “We gingen op zoek naar alternatieve vezelbronnen om de toegang tot gerecyclede vezels veilig te stellen. Met de explosieve groei van e-commerce is het aanbod van gebruikte kartonnen dozen wereldwijd gestegen. Daarom is Tork overgestapt op het gebruik van deze gerecyclede dozen als een van die vezelbronnen.”

De innovatieve producten uit de Tork Naturel serie zijn zacht en hebben dezelfde kwaliteit als vergelijkbare Tork Advanced producten. “Klanten hoeven niet meer te kiezen tussen duurzaamheid en prestaties. De Tork Naturel producten zijn een geweldige keuze voor klanten die hun betrokkenheid bij het milieu willen tonen en toch dezelfde hoge Tork-kwaliteit willen behouden”, zegt Ivette Pérez Badillo, Global Brand Director Toilet Systems. “Het is een klein duurzaam statement, maar veel kleine acties zorgen samen voor grote verandering”, benadrukt ze.

Tork PaperCircle, ‘s werelds eerste recyclingservice

Bovendien zijn alle Tork Naturel producten compatibel met Tork PaperCircle, ‘s werelds eerste recyclingservice voor papieren handdoeken. Deze innovatieve dienst maakt het bedrijven makkelijk om deel te nemen aan de circulaire economie door gebruikte papieren handdoeken in te zamelen en te recyclen tot nieuwe tissueproducten, waarmee afval in een hulpbron verandert. Tork PaperCircle helpt bij het voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen door afval met wel 20%¹ te verminderen en de CO2-uitstoot voor papieren handdoeken met minstens 40%² te verlagen.

Kantoormedewerkers en restaurantbezoekers waarderen duurzame producten

Facility managers spelen een actieve rol in de overgang naar een meer duurzame en circulaire samenleving. Handdoeken en toiletpapier van hoge kwaliteit in een lichtbruine kleur zijn een makkelijke manier om werknemers, gasten en bezoekers te laten zien dat duurzaamheid een prioriteit is. Uit gebruikersonderzoek³ blijkt dat:

83% van de kantoormedewerkers en restaurantbezoekers het ermee eens is dat het aanbieden van papieren handdoeken in een natuurlijke kleur, gemaakt van

100% gerecycled materiaal, een goede manier is voor een restaurant om hun betrokkenheid bij het milieu te tonen.

87% vindt het een goed idee om producten die eenmalig gebruikt worden, zoals kartonnen dozen, te recyclen om er papieren handdoeken van te maken.

85% van de kantoormedewerkers is bereid om op kantoor toiletpapier in een natuurlijke kleur te gebruiken, zolang de kwaliteit hetzelfde is als wat ze gewend zijn.

Het nieuwe tissuepapier van Tork is gemaakt van 100% gerecyclede vezels. 30 tot 35% is afkomstig van gebruikte golfkartonnen dozen zoals verzenddozen. De rest is afkomstig van andere gerecyclede vezelbronnen, zoals gesorteerd kantoorpapier. Alle producten zijn FSC® en EU Ecolabel gecertificeerd. Het verbeteren van bedrijfsprestaties door middel van duurzaam hygiëne-beheer vormt de kern van Tork. “De komende jaren zullen er daarom meer natuurlijke producten van hoge kwaliteit worden gelanceerd”, aldus Tomas Gandemo.