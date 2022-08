Wanneer consumenten producten of diensten aanschaffen letten zij altijd goed op bepaalde keurmerken. Volgens recent onderzoek, uitgevoerd door Lindeman’s, vindt 7 op de 10 Nederlandse consumenten het belangrijk dat hun producten duurzaam zijn. Volgens het onderzoek is de voornaamste reden voor het aanschaffen van deze producten een goede impact op de wereld.

Ondanks dat consumenten zich dus inzetten om producten met de beste referenties te selecteren, is er nog één product dat kan worden toegevoegd aan de lijst met bewuste aankopen die consumenten helpen in de weg naar een duurzamer leven. Dit zijn namelijk de CO2-neutraal gecertificeerde wijnen van Lindeman’s. Want ondanks dat we allemaal op de hoogte zijn van de verschillende kwaliteitslabels voor producten en services, is slechts 3 op de 10 consumenten zich ervan bewust dat je CO2-neutrale wijn kunt kopen.

Hoe bepaal je welke fles wijn je uit het schap pakt?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 64% van de Nederlandse consumenten bereid is een CO2-neutrale wijn te kopen als de prijs, smaak en kwaliteit goed zijn. Omdat er bij het kiezen van een wijn in de supermarkt al zoveel dingen zijn waar je rekening mee moet houden, zoals het land van herkomst, druivensoort en de prijs van de wijn, is er één label waar de consument goed aan doet om deze te onthouden: dat is namelijk het groene ‘Carbon Neutral Certified’ label op de flessen Lindeman’s wijnen. Met deze certificering biedt Lindeman’s haar consumenten een gemakkelijke manier om een ​​kwalitatief goed en betaalbaar product te kopen en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere wereld, zonder dat zij daar zelf iets extra’s voor hoeven te doen. Maar dat is nog niet alles!

Scan, bereken en plant een boom

Om consumenten bewuster te maken van hun individuele CO2-voetafdruk, heeft Lindeman’s een QR-code ontwikkeld, waarmee consumenten hun persoonlijke impact kunnen berekenen. Om de consumenten te helpen een volgende stap te zetten naar een toekomst die straalt, plant Lindeman’s een boom voor iedereen die de QR-code tussen 24 augustus en 20 september scant. Het enige wat jij dus hoeft te doen is de QR-code scannen!

CO2-neutrale certificering

De CO2-neutrale certificering van Carbon Trust meet de koolstof die wordt uitgestoten gedurende de levenscyclus van het Lindeman’s wijnassortiment, van de teelt van de druiven tot het wijnbereidingsproces en de recycling aan het einde van de cyclus. De certificering toont Lindeman’s toewijding voor een CO2-neutrale productie en het feit dat ze consumenten hopen te inspireren om de impact op de planeet en mensen mee te nemen in hun wijnselectie.

Om de certificering van de Carbon Trust te behalen, is een reeks initiatieven en meetbare doelstellingen vastgesteld om de CO2-voetafdruk van het merk Lindeman’s actief te verminderen. Het gaat onder meer om het gebruik van lichtgewicht flessen, de optimalisering van de recycleerbaarheid van de verpakking en het gebruik van zonne-energie en efficiënte koeling in de wijnmakerij.

Verder verduurzamen

Maar daar blijft het niet bij. Om de voortdurende vermindering van de CO2-voetafdruk voor het hele merk te garanderen, stelt Lindeman’s ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Zoals 100% hernieuwbare elektriciteit in 2024, netto nul uitstoot (Scope 1 en 2) in 2030 en alle producten moeten in 2025 uit 50% gerecycled materiaal bestaan.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek, dat in opdracht van Lindemans werd uitgevoerd, werden 1000 Nederlandse consumenten ondervraagd, tussen de leeftijd 18 en 65 jaar. Het onderzoek vond plaatst in juli 2022 en werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Census Wide.