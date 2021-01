Too Good To Go viert 3-jarig bestaan met redden van 6 miljoenste maaltijd

Dankzij een handjevol dappere Waste Warriors werd op 22 januari 2018 in Amsterdam de eerste maaltijd gered van de verspilling met de start van Too Good To Go. Vandaag, precies 3 jaar later, zijn landelijk al 6 miljoen maaltijden een reis naar de prullenbak bespaard. Door die maaltijden de juiste bestemming te geven, is een CO2-uitstoot van ruim 15 miljoen kg voorkomen. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot die circa 1.600 Nederlanders met elkaar produceren*. Maar de strijd tegen voedselverspilling is nog lang niet gestreden.

Too Good To Go startte 3 jaar geleden met 25 aangesloten winkels in Amsterdam. Inmiddels zijn 4.500 partners aangesloten bij het platform en strijden ruim 2 miljoen Nederlandse gebruikers mee in de strijd tegen voedselverspilling. Samen redden zij vandaag de 6 miljoenste Magic Box. Een enorme mijlpaal, maar er is ook nog veel te doen. Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting nog altijd 1.7 tot 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Joost Rietveld, Country Director bij Too Good To Go Nederland: “Het is niet voor te stellen hoe het eruit zou zien als je al die 6 miljoen maaltijden op een hoop zou leggen en je dan bedenkt dat dit normaal gesproken in de prullenbak zou zijn beland. Ik ben erg trots dat we die maaltijden hebben gered. Maar de cijfers laten ons ook zien dat er nog altijd veel te winnen valt. Daarom is iedere maaltijd die we redden weer een extra motivatie om onze ambities hoog te houden.”

* Equivalenten zijn een schatting gebaseerd op basis van gegevens van de EPA – United States Environmental Protection Agency