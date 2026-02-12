De aanschaf van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor zakelijke reizen neemt snel toe, blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd door de Acceleration Challenge van de GBTA Foundation. Wereldwijde reisprogramma’s met een netto-nuldoelstelling lopen voorop in de adoptie van SAF, mogelijk gemaakt door een sterk emissiebeheer, interne CO2-beprijzing en flexibele inkoopopties. Het GBTA-onderzoek belicht ook de grootste belemmeringen voor een bredere acceptatie, waaronder onzekerheid over boekhoudnormen, kostengevoeligheid en beperkte interne paraatheid.

Het GBTA-rapport, getiteld “Corporate Behavior on Sustainable Aviation Fuel Purchases”, biedt het meest uitgebreide inzicht tot nu toe in het gedrag van bedrijven rondom SAF en is gebaseerd op gegevens van 58 SAF-inkopende organisaties die hebben deelgenomen aan de GBTA Sustainability Acceleration Challenge. Nu de wereldwijde sector voor zakelijke reizen zich inzet voor decarbonisatie, blijft SAF de meest haalbare manier om de uitstoot van de luchtvaart op korte termijn te verminderen.

Tijdens de presentatie van het rapport op het Sustainable Aviation Futures MENA Congress in Dubai zei Delphine Millot, Senior Vice President Advocacy and Sustainability van GBTA en tevens directeur van de GBTA Foundation: “Met duidelijkere richtlijnen, lagere drempels en betere voorlichting kunnen veel meer bedrijven wereldwijd de stap zetten naar het integreren van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) in hun decarbonisatiestrategieën.”

Wie koopt er tegenwoordig SAF?

Het rapport onthult dat kopers van SAF duidelijke, gemeenschappelijke kenmerken delen:

De aankoop van SAF is in opkomst. Twintig procent van de reisprogramma’s koopt SAF-certificaten om de uitstoot van zakenreizen in 2025 te verminderen, een stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is ook een segment van kopers (11%) dat “klaar is om binnen een jaar aan te schaffen”.

Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van reizen en een sterke focus hebben op netto nuluitstoot, lopen voorop bij de adoptie. Bedrijven in de technologie-, transport- en reisbranche, en de farmaceutische en biowetenschappelijke sector vormen het grootste deel van de huidige kopers, aangezien dit sectoren zijn die sterk afhankelijk zijn van vliegreizen en hoge verwachtingen hebben van klimaatleiderschap.

Grote, wereldwijde reisprogramma’s domineren. Organisaties met meer dan 10.000 werknemers of een jaarlijks reisbudget van meer dan $ 50 miljoen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de huidige aankopen van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), wat hun grotere interne infrastructuur, governance en middelen op het gebied van duurzaamheid weerspiegelt. Een aanzienlijk deel van de SAF-kopers beheert wereldwijde reisprogramma’s en profiteert van gecentraliseerd beleid, geharmoniseerde rapportage en toezicht op meerdere markten, waardoor de aanschaf van SAF haalbaarder wordt.

Zoals het rapport opmerkt: “De adoptie van SAF is geen toeval. Het hangt sterk samen met de omvang van het bedrijf, de zichtbaarheid van emissies en de volwassenheid van duurzaamheidsprogramma’s.”

Wat maakt de adoptie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) mogelijk?

Het onderzoek identificeert drie belangrijke factoren die SAF-kopers consequent onderscheiden van niet-kopers:

Sterke monitoring, rapportage en doelstellingen met betrekking tot emissies. Bedrijven die SAF inkopen, registreren en rapporteren overwegend de Scope 3.6-emissies van zakelijke reizen – en veel bedrijven hebben specifieke interne reductiedoelstellingen. Deze praktijken helpen de impact te kwantificeren, de businesscase te versterken en verantwoordelijkheid te creëren die tot actie aanzet. Interne CO₂-beprijzing als praktisch financieel instrument. Twintig procent van de SAF-kopers gebruikt interne CO₂-beprijzing, met een gemiddelde interne vergoeding van $ 95 per ton CO₂e. Dit mechanisme vertaalt emissies naar financiële termen, genereert middelen ter ondersteuning van de inkoop en geeft blijk van betrokkenheid binnen de organisatie. Flexibele, toegankelijke inkoopkanalen. Meer dan de helft van de kopers koopt SAF via directe programma’s van luchtvaartmaatschappijen, wat de frictie vermindert door de contractering te stroomlijnen en betrouwbare emissiegegevens te leveren. Anderen diversifiëren via brandstofproducenten, detailhandelaren, inkoopallianties of reismanagementbedrijven (TMC’s) – bewijs dat er meerdere instapmogelijkheden zijn voor bedrijven die aan hun SAF-traject beginnen.

Wat houdt bedrijven tegen?

Hoewel de interesse in duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) toeneemt, is de toepassing ervan nog beperkt. Het rapport belicht de volgende belangrijke belemmeringen:

Kostengevoeligheid en een lage betalingsbereidheid. De meeste bedrijven – zowel kopers als niet-kopers van SAF – zijn niet bereid meer te betalen voor duurzame reisopties, hoewel een prijsverhoging van 5-10% voor vliegtickets de SAF-productie aanzienlijk kan ondersteunen.

Onzekerheid over normen en toekomstige telregels. Bijna de helft van de bedrijven weet nog steeds niet zeker of SAF-certificaten meetellen voor de emissiereductiedoelstellingen. Recente conceptrichtlijnen van de instanties die klimaatnormen vaststellen, kunnen hierbij helpen, maar de eerdere onduidelijkheid heeft de planning op lange termijn vertraagd.

Beperkte interne paraatheid bij kleinere programma’s. Bedrijven zonder gevestigde emissieregistratie, gecentraliseerd reisbeleid of budgetten voor duurzaamheid missen vaak de basisinstrumenten die nodig zijn om de aanschaf van SAF te starten.

Een cruciaal moment voor de versnelling van de SAF-markt

In 2025 lanceerde de GBTA Foundation SAF Corporate Connect. Dit initiatief is bedoeld als een forum voor de zakelijke reisbranche om kennis, ervaring en inzichten over SAF te delen.

“Hoewel ons onderzoek aantoont dat het percentage bedrijven dat momenteel SAF aanschaft of van plan is aan te schaffen toeneemt, zal SAF pas echt een haalbare oplossing worden en van ambitie tot realiteit overgaan als er sprake is van aanhoudende vraag vanuit het bedrijfsleven”, benadrukte Millot.