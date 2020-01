Too Good To Go ontvangt B Corp certificaat en kondigt uitbreiding naar Verenigde Staten aan

Vanaf vandaag mag Too Good To Go zich Certified B Corporation noemen. Slechts 4 jaar na de oprichting in Denemarken heeft de app tegen voedselverspilling het duurzaamheidscertificaat ontvangen.

Certified B Corporation

Het internationaal gewaardeerde certificaat wordt afgegeven aan bedrijven die kiezen voor een werkwijze waarin people, planet en purpose op de eerste plaats komen. B Corp bedrijven gebruiken hun bereik om de grootste uitdagingen in de maatschappij aan te kaarten en aan te gaan. Too Good To Go doorliep de afgelopen maanden de uitgebreide certificeringsprocedure van B Lab waarin hun duurzame en sociale impact werd gemeten. Het bedrijf heeft bewezen te voldoen aan strikte criteria op het gebied van bestuur, werknemers, community, milieu en klanten. Alle 14 landen waar Too Good To Go actief is, waaronder de Nederlandse vestiging in Amsterdam, doorliepen het proces.

Wereldwijd zijn er ruim 3000 gecertificeerde bedrijven uit verschillende sectoren en met verschillende groottes, 500+ bedrijven in Europa en 2600+ wereldwijd. Bekende gecertificeerde merken zijn bedrijven als Ben & Jerry’s, Dopper, Seepje, Innocent en Patagonia.

“Using business for good is het uitgangspunt van B Corp en dat is precies wat de cultuur bij Too Good To Go ademt. Wij dromen van een planeet zonder voedselverspilling en zetten ons elke dag volop in om dit te bereiken,” aldus Joost Rietveld, Country Director bij Too Good To Go Nederland. “Het B Corp certificaat onderstreept de manier waarop wij onze rol in de movement tegen voedselverspilling zien en biedt een krachtige manier om partners, gebruikers en medewerkers te laten zien wie we zijn.”

“Het is fantastisch om Too Good To Go te mogen verwelkomen bij de B Corp-community”, aldus Nathan Gilbert, Executive Director van B Lab Europe. “Door met grote toewijding mens en planeet in hun bedrijfsvoering voorop te stellen, zullen ze een inspiratie zijn voor velen. Weer een mooie bevestiging dat we succes in het bedrijfsleven kunnen herdefiniëren.”

Vestigingen in New York en Boston

Deze week heeft Too Good To Go tevens de uitbreiding naar de Verenigde Staten aangekondigd. Het bedrijf is gestart met een wervingscampagne om medio 2020 de strijd tegen voedselverspilling uit te breiden naar New York en Boston. Met deze uitbreiding zet de scale-up haar eerste stappen buiten Europa. Too Good To Go kijkt uit naar de impact die ze kunnen maken in de Amerikaanse steden. Iedere dag wordt in de Verenigde Staten namelijk een schokkende 40% van al het eten weggegooid. Too Good To Go telt inmiddels 14 Europese vestigingen die gezamenlijk werken met 33.000 bedrijven die op de app overgebleven eten aanbieden. In 2019 verwelkomde de app 18 miljoen gebruikers die gezamenlijk meer dan 28 miljoen maaltijden redden. Too Good To Go mede-oprichter Lucie Basch zal de uitbreiding naar New York en Boston gaan leiden.