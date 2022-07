Op 7 juli 2022 ontving Bedaffair het B Corporation certificaat. Het bedrijf sluit zich, met deze certificering, aan bij wereldwijd 5000 toonaangevende bedrijven. Bedrijven die een gemeenschappelijk doel delen: herdefiniëren van zakelijk succes. De certificering onderstreept Bedaffair’s missie lokaal en ambachtelijk circulaire natuurlijke matrassen, bedden en beddengoed van de hoogste kwaliteit te produceren. Waardoor iedereen comfortabeler, natuurlijker en eerlijker kan slapen en tegelijkertijd de wereld beter en schoner maakt.

Het internationaal gewaardeerde certificaat wordt afgegeven aan bedrijven die kiezen voor een werkwijze waarin people, planet en purpose op de eerste plaats komen. B Corp bedrijven gebruiken hun bereik om de grootste uitdagingen in de maatschappij aan te kaarten en aan te gaan.

“Bedaffair streeft niet alleen naar het maken van het beste product, wij doen er alles aan om met onze manier van produceren milieu, mens en dier te ondersteunen en te beschermen.”, zegt Marjolein Vaders, CEO en mede-eigenaar. “Het B Corp certificaat toont aan dat wij slagen met onze inzet om niet alleen de beste te zijn in wat wij doen, maar ook de beste te zijn in hóe wij het doen.”

Bedaffair doorliep de afgelopen maanden de uitgebreide certificeringsprocedure van B Lab waarin hun sociale en duurzame impact werd gemeten. Ondanks het, door tijdnood, niet kunnen beantwoorden van álle vragen, heeft het bedrijf in ruime zin bewezen te voldoen aan strikte criteria op het gebied van businessmodel, bestuur, werknemers, community, milieu, ecologie, duurzaamheid en klanten.

Over Bedaffair:

Bedaffair is producent en retailer van 100% natuurlijke slaapkamerinrichting en zit- en slaapbanken. Sinds 1994 hebben de eigenaren verantwoordelijkheid genomen voor mens, milieu en dier bij het maken van slaapsystemen. Zij waren de eerste in Nederland die biologisch gecertificeerd katoen, wol en vlas verwerkten in matrassen en bedden. Gedreven om NoWaste matrassen en bedden te maken, is de volledige Bedaffair collectie natuurlijke matrassen en natuurlijke boxsprings recyclebaar en herbruikbaar sinds 2020. Waarbij de pocketveer matrassen en boxsprings een levensduur van 40 jaar kunnen halen. Onlangs is het bedrijf benoemd tot de TOP 3 van ‘De Beste Onderneming van Noord-Holland 2022’.