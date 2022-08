Naast Tony’s Chocolonely, Auping en Triodos Bank mag nu ook Balanz Facilitair zich officieel Benefit Corporation, beter bekend als B Corp, noemen. B Corps werken, naast het behalen van winst, aan een meer inclusieve en duurzame economie. Of, zoals B Corp het zegt: “using business as a force for good”.

Peter Paul Wiegmans, algemeen directeur Balanz Facilitair: “De certificering is een fantastische bevestiging van onze missie om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – wij noemen ze aanpakkers – aan het werk te helpen. Met de certificering voldoen we aan de hoogste standaarden voor sociale en duurzame prestaties, verantwoordelijkheden en transparantie. Het is een eer om onderdeel uit te maken van een beweging van meer dan 5.200 bedrijven in 83 landen die samen impact willen maken.”

Verificatieproces

Om B Corp te worden is Balanz Facilitair beoordeeld op haar impact op sociale en milieuaspecten. Dit doet B-lab, de certificerende instantie, aan de hand van een pittig verificatieproces. Sven Bloem, projectleider Balanz Facilitair: “Om in aanmerking te komen voor het certificaat meet B-Lab al onze sociale en ecologische prestaties. B-lab beoordeelde onder meer de impact van onze activiteiten op onze medewerkers, klanten, milieu en maatschappij. Daarnaast moesten we een minimale geverifieerde score behalen op de B Impact Assesment (BIA). Het traject nam bijna een jaar in beslag, maar was elk uur investering meer dan waard.”

Niet verwonderlijk scoorde Balanz Facilitair hoog op de sociale aspecten. Wiegmans: “Wij zijn een impactbedrijf dat goed schoonmaakt en gebouwen beheert en niet andersom. Door zoveel mogelijk aanpakkers aan het werk te helpen, dragen we concreet bij aan een samenleving waarin iedereen een rol van betekenis heeft. En laten we zien dat het mogelijk is om commercieel succesvol te zijn en tegelijkertijd impact te maken.”

Mooiere teams

“Ik merk nog steeds dat er koudwatervrees is om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Uit angst voor potentieel verzuim of extra kosten in de aansturing. Mijn tip is om het gewoon te doen. Je krijgt er (veel) meer voor terug dan dat je erin stopt: meer werkplezier, mooiere teams en enorm loyale medewerkers.”

Het B-Corp certificaat is drie jaar geldig. Ieder jaar opnieuw moet Balanz Facilitair de BIA opnieuw doorlopen. Bloem: “En dat is goed, want hoewel we op de sociale aspecten uitzonderlijk hoog scoorden, hebben we nog stappen te zetten om onze negatieve impact op het milieu te verlagen en de impact op onze klanten verder te vergroten. Daar kunnen we de komende jaren mee aan de slag. Met dank aan de opdrachtgevers van het eerste uur!”