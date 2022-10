Het Nederlandse bedrijf The Good Roll, met de missie: ‘veilige en schone toiletten voor iedereen’, is sinds juni jl. B Corp-gecertificeerd! The Good Roll heeft hiervoor de B Impact Assesment (BIA) doorlopen. Oftewel een onderzoek, uitgevoerd door B Lab, waarbij wordt gekeken hoe een organisatie scoort op vijf impactgebieden, te weten: bestuur, werknemers, gemeenschap, klanten en milieu. Vanaf een score van 80 op 200 mag een bedrijf zich B Corp noemen. The Good Roll heeft het B Corp-certificaat ontvangen met een score van 111. Deze score valt in de categorie ‘uitstekend’ (100-149 punten).

Rollen met impact

Sander de Klerk, medeoprichter en Chief Rolling Officer bij The Good Roll: “We zijn ontzettend trots dat we nu ook deel uitmaken van de inspirerende B Corp community. Onze score bewijst dat we al goed op weg zijn met impact maken, maar ook dat we nog betekenisvoller bezig kunnen zijn. Gelukkig zit het in ons DNA om continue bezig blijven met het zoeken naar nog duurzamere oplossingen, het verkleinen van onze footprint en het vergroten van onze impact, dit bovenal door het bouwen van toiletten in Ghana.”

Melle Schellekens, medeoprichter en Creative Captain bij The Good Roll: “Ons duurzame toiletpapier was al voorzien van het EU-milieukeurmerk en van de ISO 9001- en ISO 14001-certificeringen, maar het B Corp-certificaat – dat van A tot Z naar de bedrijfsvoering kijkt – is een enorm waardevolle toevoeging. En een bevestiging dat we op sociaal-maatschappelijk, economisch en ecologisch vlak met positieve impact aan het rollen zijn! Over drie jaar, wanneer we weer onder de B Corp-loep worden genomen, streven we ernaar om nog meer impact te hebben gemaakt voor mens en milieu.”

Holistische bedrijfsvoering

The Good Roll maakt sinds haar oprichting in 2017 duurzaam toiletpapier waarvan 50% van de netto-opbrengst wordt gedoneerd aan de bouw van toiletten in Ghana. Het toiletpapier is 100% boomvriendelijk en vrij van plastic, chloor en kleur- en geurstoffen. “Inmiddels hebben we al 233 toiletten gebouwd, waarmee ruim 11.000 levens zijn verbeterd en 24.000 bomen zijn bespaard.”, aldus Schellekens. Op het hoofdkantoor in Weesp werken 30 mensen en extern zorgt The Good Roll voor nog eens rond de 300 banen.

Fabriek in Ghana

Ook biedt The Good Roll toiletpapier van bamboe aan dat sinds dit jaar afkomstig is uit de eigen fabriek in Ghana! Het bamboe wordt ingekocht bij 800 lokale boeren en de fabriek wordt gerund door een lokaal team onder leiding van Faisal Ahmed, medeoprichter en Chief Rolling Officer van The Good Roll Africa. De fabriek geeft in totaal werkgelegenheid aan 150 mensen. Hiermee wordt een significante directe maatschappelijke bijdrage aan de lokale bevolking geleverd. Uniek is ook dat The Good Roll dankzij deze ontwikkelingen het eerste toiletpapiermerk is dat niet meer afhankelijk is van bamboepapier uit China. Met andere woorden The Good Roll heeft de supply chain van bamboepapier veranderd waardoor het monopolie van China op bamboepapier is doorbroken!

Over B Lab

Het Amerikaanse B Lab, opgericht in 2006, is een non-profit netwerk dat zich inzet voor een inclusieve, rechtvaardige en een circulaire wereldwijde economie. Het B Lab onderzoekt (via de BIA-methode), stimuleert, motiveert en kent (bij een score van minimaal 80 op 200) het gerenommeerde B Corp-certificaat toe aan organisaties met dezelfde idealen. Inmiddels zijn er wereldwijd 5.900 B Corps verspreid over 86 landen en 158 branches. Iedere drie jaar wordt de B Corp status van een bedrijf opnieuw onderzocht.