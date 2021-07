Too Good To Go Nederland redt 3,6 miljoen maaltijden in 2020

Too Good To Go lanceert vandaag zijn eerste Impact Report. Een jaarverslag, maar dan volledig in het teken van de ecologische en maatschappelijke impact die het bedrijf in 2020 maakte. Wereldwijd werden 28.615.597 maaltijden gered via de Too Good To Go-app. In Nederland werden 3.620.319 maaltijden gered in plaats van verspild, een stijging van 85% ten opzichte van 2019. Daarnaast laat Too Good To Go via het verslag weten vanaf dit jaar klimaatneutraal+ te werken. Het Impact Report (Nederlandstalig) is vanaf nu hier beschikbaar.

Het Impact Report in het kort

Wereldwijd werden via de Too Good To Go-app 28.615.597 maaltijden gered in 2020, een stijging van 49% ten opzichte van 2019.

In Nederland werden in 2020 3.620.319 maaltijden gered, een stijging van 85% ten opzichte van 2019.

Wereldwijd sloten 50.387 nieuwe partners zich aan bij Too Good To Go, waarvan 2.495 in Nederland.

Honderden producenten werden tijdens de coronacrisis geholpen om van hun (horeca)overschotten af te komen.

Tijdens het Nederlandse initiatief ‘De Aardappelberg’ werd samen met Jur Jacobs, Slow Food Youth Network, de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en duizenden enthousiaste consumenten 110.000kg overgebleven aardappelen gered.

De app werd succesvol gelanceerd in Zweden en in de Verenigde Staten.

Too Good To Go kondigt aan in samenwerking met Planetly volledig klimaatneutraal+ te gaan werken.

Geertje Zeegers, Country Manager Too Good To Go Nederland: “De lancering van het Impact Report maakt voor mij nog zichtbaarder dat we onderdeel zijn van een wereldwijde beweging tegen voedselverspilling. Het is geweldig om te zien dat we er niet alleen voor staan en samen met zoveel consumenten, partners, bedrijven en overheden strijden voor verandering. Tegelijkertijd blijven we ook kritisch op onszelf en willen we volgend jaar nog beter presteren.”

Nederland redt in 2021 al 2,8 miljoen maaltijden

Too Good To Go heeft in 2021 de ambitie om wereldwijd 65 miljoen maaltijden te redden van de prullenbak. Tot nu toe zijn in 2021 in Nederland al 2,8 miljoen maaltijden gered.

Voedselverspilling zorgt voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het verminderen van voedselverspilling is volgens Project Drawdown* het meest impactvolle wat we kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Too Good To Go heeft daarom een duidelijke missie: iedereen inspireren en motiveren om in actie te komen tegen voedselverspilling. Het van origine Deense bedrijf is actief in 13 Europese landen, langs de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten en in Canada. Miljoenen consumenten komen in actie via de app waar ze overgebleven eten kunnen redden bij winkels in de buurt. Naast de app zet Too Good To Go zich ook op zoveel mogelijk andere plekken in de maatschappij in om een beweging tegen voedselverspilling op gang te brengen. Het Impact Report kijkt zowel naar de resultaten van de app als naar de verandering die teweeg wordt gebracht in de politiek, bij mensen thuis en bij voedingsbedrijven.