Vandaag publiceert Too Good To Go het tweede jaarlijkse Impact Rapport tijdens het eerste live event in het Transformatorhuis in Amsterdam. Op het podium vertelt Mette Lykke, de Deense CEO van Too Good To Go, over de ecologische en maatschappelijke impact die het bedrijf in 2021 had. Wereldwijd werden 52 miljoen maaltijden gered via de Too Good To Go-app. Het bedrijf breidde uit naar Canada en Ierland. Opvallend is het succes in Nederland. Als Europese koploper op het gebied van voedselbesparing, wist Too Good To Go in Nederland in één jaar 5.234.897 maaltijden te redden van de verspilling. Dit komt neer op een stijging van 45% ten opzichte van 2020, toen Nederland ruim 3.6 miljoen maaltijden redde via de app. Parallel aan de snelle uitbreiding was 2021 ook het jaar waarin Too Good To Go officieel klimaatneutraal+ werd.

Door samen te werken met +100 duizend partners wereldwijd – waarvan ruim 7.000 partners in Nederland – vierde het bedrijf in 2021 de mijlpaal van 100 miljoen geredde maaltijden sinds de oprichting in 2016.

Nederlandse feiten en cijfers

De top 3 provincies die vorig jaar de meeste maaltijden redden zijn Zuid-Holland (1.097.012 maaltijden), Noord-Holland (968.420 maaltijden) en Noord-Brabant (807.333 maaltijden). In Nederland bestonden de geredde maaltijden in 2021 voor 78% uit verrassende ‘magic boxen’, 14% uit groenten- en fruitboxen, 7% uit broodboxen en 1% themaboxen. Retailers (3.903 aangesloten partners) redden gezamenlijk 2.930.422 maaltijden. Bakkerijen (2.551 aangesloten partners) redden 1.924.027 Magic Boxen. En in de horeca (1.224 aangesloten partners) werden in 2021 380.448 maaltijden gered via de app.

Maatschappelijke impact verder vergroten

Als B Corp gecertificeerd bedrijf is Too Good To Go vastberaden om verder te kijken dan uitsluitend het financiële rendement.

Geertje Zeegers, Country Manager Too Good To Go Nederland: “Het dreigende voedseltekort, mede als gevolg van de aanhoudende droogte en oorlog in Oekraïne, is helaas een actueler thema dan ooit. De klimaatcrisis legt maatschappelijke weeffouten bloot en de manier waarop we omgaan met ons voedsel is hierin een belangrijke pijler. Met onze snelgroeiende app bewijzen we dat het mogelijk is om voedselverspilling terug te dringen. We zijn natuurlijk super trots op wat we hebben bereikt. Tegelijkertijd blijven we kritisch en ambitieus want als missiegedreven bedrijf zien wij altijd kansen om onze maatschappelijke impact nog verder te vergroten.”

In 2022 zet Too Good To Go in Nederland, naast een verdere uitbreiding van de app, ook in op meer aandacht voor voedselverspilling bij mensen thuis, met onder andere bewustwordingcampagnes rondom thema’s als de vaak verkeerd geïnterpreteerde THT-etikettering.

Download het Too Good To Go Impact Rapport 2021