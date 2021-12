Toine ‘de Zeewierman’ Wilke zet zeegroenten op jouw kerstmenu

Zeewier is een veelbelovende toevoeging in de keuken: duurzaam, vegan, biologisch en low-carb; maar het wordt nog weinig gebruikt in de Nederlandse keukens. Kookboekauteur en ‘zeewierman’ Toine Wilke wil daar verandering in brengen. Wilke ontwikkelt een Zeewierbox met daarin vier verschillende wieren, waar mensen een bijzonder kerstdiner mee op tafel kunnen zetten. Om de Zeewierbox op de markt te brengen is hij een crowdfunding gestart via CrowdAboutNow. Samen met 260 supporters haalde hij al meer dan 17.000 euro op

Zeewierman van de lage landen

Wilke werkt al ruim 10 jaar als voedingskundige, ondernemer, chef en wetenschapper met zeewier. Hij gelooft dat zeewier ons eten op vele manieren kan verbeteren. “Zeewier is het voedsel van de toekomst. Laag in koolhydraten, hoog in eiwitten en dat allemaal op een biologische en duurzame manier. Zeewier heeft namelijk enkel zonlicht nodig om te groeien. Daarnaast zuivert het het zeewater, groeit het ontzettend snel én functioneert het als een CO-2 opslag.”, legt de ondernemer uit. “ Maar belangrijker, het is ontzettend lekker. Aan het eind van de dag wil je tenslotte gewoon wat lekkers op tafel. Ook dáár kan zeewier voor zorgen. Je soepen, stamppotten en toetjes worden er stukken smaakvoller van. Mits je het op de juiste manier gebruikt, natuurlijk.”, aldus Wilke.

De ontdekking van zeewier

Eentonig vind de ondernemer zeewier absoluut niet. “Er zijn 10.000 verschillende soorten zeewier, allemaal met hun eigen smaak en mondgevoel. Sommige doen denken aan spaghetti, andere aan spinazie. Er is een zeewier wat veel lijkt op bacon als je het bakt, en ik heb thuis zelfs een zeldzaam wier dat veel wegheeft van truffel. Letterlijk een zee aan culinaire mogelijkheden dus”, aldus Wilke. Wat hij zal aanraden voor het kerstdiner? “We beginnen met een pincho: Stukjes champignon op een prikker, gefrituurd in de knoflookboter met dubbel gedroogde zeesla. Vervolgens een zilte risotto van kelpbouillon, met gebakken, cripsy wakame als zilte medespeler van de grano padano. Als toetje een stoofperentaart met dulse: die combinatie is mindblowing”.

Crowdfunding

Momenteel is het nog lastig om aan zeewier te komen. In de supermarkt is het aanbod zeer beperkt en makkelijke recepten zijn schaars. Wilke’s missie is om zeewier in de Nederlandse keuken te krijgen, en dat kan vóór aankomend kerstdiner. Om dat te realiseren heeft hij de Zeewierbox ontwikkeld met zijn favoriete wieren: Nori, Dulse, Zeesla en Wakame. Ook vindt de ondernemer het belangrijk dat mensen deze zeegroentenop de juiste manier gaan gebruiken. Daarom deelt hij toegankelijke en vooral ook lekkere recepten met de supporters in de crowdfunding. “Zo kan iedereen heel gemakkelijk, een bijzonder lekker kerstdiner op tafel zetten”, aldus Wilke. Om de eerste productie op gang te brengen is er een bedrag van 25.000 euro nodig. Geïnteresseerden kunnen tot 23 december hier hun box alvast kopen om de ondernemer te helpen met zijn missie.

Wilke droomt ook al verder: “de crowdfunding voor de box is de eerste stap, maar het lijkt mij te gek om een community te bouwen om zeewier heen en met hen in contact te blijven. Ik zie het al voor me, recepten delen, kookworkshops, misschien een zeewierfestival? Zeewier eten is veel te leuk en lekker om alleen te doen!”.