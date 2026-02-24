Woningcorporatie Arcade Mensen en Wonen en Keller Keukens hebben onlangs hun samenwerking bekrachtigd voor de grootschalige toepassing van de biobased keukenlijn enduura® elba in huurwoningen. Arcade stapt volledig over op de biobased keuken voor mutatie, dagelijks onderhoud en nieuwbouwprojecten. Met deze hernieuwde samenwerking dragen beide partijen bij aan de verduurzaming van de woningbranche en het verminderen van CO2-uitstoot.

Een langjarige samenwerking, met een duurzame verdieping

De hernieuwde overeenkomst tussen Arcade en Keller is formeel bekrachtigd tijdens een ceremoniële ondertekening op locatie. Mark Slappendel, CEO van Keller Keukens, is verheugd met de duurzame keuze van Arcade: “Voor verduurzaming van de industrie is het cruciaal dat de gehele keten meegaat. Alleen zo kunnen we impact maken en drastisch de klimaatafdruk van keukens verlagen. Deze samenwerking met Arcade laat zien dat comfort, design, betaalbaarheid én duurzaamheid heel goed samengaan. Samen met Arcade zetten we vandaag een belangrijke stap richting een toekomst waarin biobased en circulair bouwen de norm is.”

Omvang van de samenwerking

Arcade neemt in de regel rond de 600 keukens per jaar af; de daadwerkelijke aantallen variëren per jaar op basis van projectvolume. ‘Keller Keukens zet zich in om zijn productlijn steeds verder te verduurzamen. Wij versnellen dat proces en geloven dat traditionele keukens op termijn duurder uitpakken, waardoor duurzame keuzes een echte no-brainer worden.’ zegt Kevin Weij, regisseur Duurzaamheid bij Arcade.

Biobased keukens

Keller Keukens loopt voorop met deze eerste biobased keukens; een concept dat in het najaar van 2025 het levenslicht zag. Het concept draait om het minimaliseren van milieu-impact zonder concessies te doen aan kwaliteit of design en geeft antwoord op de groeiende vraag naar duurzame en circulaire oplossingen in de keukenbranche. Zo bestaat het plaatmateriaal uit 100% biobased bindmiddel (tannines uit boomschors) in plaats van fossiele lijmstoffen en een biogene melaminetoplaag die bij de productie circa 40% minder CO₂-uitstoot realiseert dan traditionele melamine. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde Europese bossen (EUDR-conform) en past in het circulaire keukenproces van Keller.

Verwachte klimaatimpact

De keuze voor een biobased keuken kan leiden tot een CO₂reductie van circa 30%. Bij een afname van 500 keukens per jaar betekent dit een besparing van 22 ton CO₂ per jaar (uitgaande van keukenblokken van 180 cm en standaardprojectconfiguraties). Bovendien is het keukenconcept volledig geschikt voor een circulaire keten: na gebruik wordt het materiaal teruggenomen en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Zo wordt concreet bijgedragen aan klimaatdoelstellingen, minder afval en een lagere afhankelijkheid van virgin grondstoffen.