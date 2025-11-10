De Nederlandse start-up TinyOcean heeft samen met creatief bureau Rise twee prijzen gewonnen bij de Red Dot Awards: Brands & Communication Design 2025. De merkidentiteit van TinyOcean, ontwikkeld door creatief bureau Rise, werd bekroond in de categorieën Corporate Design en Brand Design & Identity, waarbij het de prestigieuze titel Red Dot Award: Best of the Best 2025 ontving.

Het merk werd op 7 november onderscheiden tijdens het Red Dot Gala in het Konzerthaus Berlin. TinyOcean is daarmee één van de weinige duurzame start-ups wereldwijd die dit jaar in de prijzen viel bij Red Dot en het enige Nederlandse project dat een Best of the Best won.

Een regeneratieve start-up die de visindustrie wil veranderen

TinyOcean is een circulaire en regeneratieve viskwekerij op land. Vanuit Nederland werkt het bedrijf aan een nieuw model voor voedselproductie, waarin natuurherstel en duurzame groei samengaan.

Door gebruik te maken van innovatieve systemen waarin niets verloren gaat, wil TinyOcean laten zien dat viskweek niet ten koste hoeft te gaan van ecosystemen, maar juist kan bijdragen aan hun herstel.

De bekroonde merkidentiteit ondersteunt die missie: ze maakt de urgentie en schoonheid van onze oceanen tastbaar en laat zien dat regeneratieve groei niet alleen noodzakelijk, maar ook aantrekkelijk en haalbaar is binnen een industrie die traditioneel belastend is voor het milieu.

Branding als motor voor betekenisvolle verandering

Creatief bureau Rise, gespecialiseerd in merken met een positieve impact, hielp TinyOcean om haar visie te vertalen naar een merkverhaal dat zowel rationeel overtuigt als emotioneel raakt. Volgens creative director Patrick van Haperen draait branding en communicatie niet langer alleen om zichtbaarheid:

“Merken als TinyOcean laten zien dat groei hand in hand kan gaan met herstel. Dat vraagt om een andere manier van communiceren. Niet alleen wat je doet, maar wat je herstelt. Wij zien branding als een motor voor verandering.”